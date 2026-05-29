Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 de la Turquie

Pour suivre les rencontres des Turcs depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) afin de vous connecter à un serveur turc et de regarder les matchs en direct. Toutes les rencontres de la Turquie seront diffusées en clair sur la chaîne nationale TRT (via TRT 1 ou la plateforme de streaming Tabii).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Turquie ?

En Turquie, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par le diffuseur public national, la Société turque de radio et de télévision (TRT).

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

TRT 1 et TRT Spor : en tant que radiodiffuseur public national, TRT assurera une couverture intégrale et en direct sur ses chaînes phares. Vous pourrez suivre les affiches les plus attendues de la compétition, dont tous les matchs des Étoiles du Croissant ainsi que la finale de la Coupe du monde, gratuitement, sans abonnement payant, que ce soit par satellite ou en télévision numérique terrestre.

📱 Streaming numérique gratuit

Tabii & TRT İzle : pour un accès numérique complet, l’intégralité du tournoi sera proposée en streaming gratuit aux téléspectateurs résidant en Turquie. Les fans pourront suivre les 104 rencontres en direct, revoir les temps forts à la demande et profiter des analyses d’experts en studio sur mobile, tablette ou TV connectée via la plateforme officielle Tabii et l’application TRT İzle.



