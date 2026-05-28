Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Jordanie : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Jordanie

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Jordanie lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Il vous suffira d’utiliser votre VPN pour vous connecter à un serveur jordanien et suivre les rencontres en direct. Tous les matchs de la Jordanie seront diffusés sur beIN Sports.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Jordanie ?

En Jordanie, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus en exclusivité par beIN Media Group, qui constitue la plateforme de référence pour les fans de toute la région MENA.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Satellitaire et chaînes premium

beIN SPORTS MAX : en tant que diffuseur régional exclusif, beIN retransmettra en direct les 104 matchs de la compétition sur ses chaînes satellite dédiées World Cup MAX. Cette couverture propose plusieurs langues (dont l’arabe, l’anglais et le français), des analyses d’avant-match en studio et des mises à jour localisées sur le parcours historique de l’équipe nationale jordanienne dans la compétition.

beIN SPORTS NEWS diffusera des mises à jour en clair sur les réseaux hertziens et satellite, des bulletins d’information en continu et des réactions directes depuis les camps des équipes.

📱 Diffusion numérique et premium

beIN SPORTS CONNECT : la plateforme officielle propose une couverture numérique premium et diffusera tous les matchs en direct sur mobile, tablette ou TV connectée.

TOD : la plateforme de streaming premium très populaire diffusera elle aussi les rencontres en direct, proposera des angles de caméra alternatifs et offrira un service de replay à la demande pour les supporters jordanien.



