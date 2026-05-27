Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre les Bleus pendant la Coupe du monde.
Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France
Pour suivre les retransmissions locales des matchs de l’Angleterre durant la Coupe du monde depuis l’étranger via un réseau privé virtuel (VPN), connectez-vous à un serveur en France : 54 rencontres seront diffusées en direct sur la chaîne gratuite M6.
🌎 Pays
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Autriche
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgique
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
HRTi
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Go3 Extra Sports Estonie
🇫🇯 Fidji
FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon
DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
ViuTV
🇲🇺 Maurice
Application New World Sport
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Roumanie
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
TV4 Suède | TV4 Play
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en France ?
En France, le paysage audiovisuel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s'annonce très différent cette fois-ci. Pour la première fois depuis 1978, la chaîne historique TF1 ne diffusera aucun match. Les droits sont en effet répartis entre une grande chaîne commerciale en clair et une chaîne payante de premier plan.
Voici comment suivre la compétition :
- Télévision en clair :M6 détient l’exclusivité de la diffusion en clair sur les chaînes hertziennes. La chaîne diffusera 54 matchs en direct et entièrement gratuitement, dont tous les matchs des Bleus, le match d’ouverture, les demi-finales et la finale.
- Pour une couverture intégrale, beIN Sports détient les droits premium et diffusera les 104 rencontres en direct, accompagnées d’analyses et de commentaires en studio dédiés avant chaque match.
- Diffusion en direct : pour suivre la compétition sur votre téléphone, votre tablette ou votre TV
connectée :- Les 54 matchs en clair sont disponibles gratuitement sur la plateforme M6+.
- L’intégralité des 104 rencontres est accessible aux abonnés payants via l’application beIN CONNECT.
Molotov TVest une plateforme et application de streaming française très populaire qui regroupe des chaînes de télévision en direct sur Internet.
Pour suivre la Coupe du monde de football 2026 en France, Molotov représente donc une solution numérique simple et directe. Voici comment profiter de cette option :
- Diffusion en streaming des matchs gratuits (M6) : comme la chaîne M6 détient les droits de diffusion en clair de 54 des plus grands matchs du tournoi, vous n’êtes pas obligé d’utiliser l’application autonome de M6 (M6+). Il vous suffit d’ouvrir l’application Molotov et de regarder la chaîne M6 en direct directement depuis celle-ci.
- Avant même le coup d’envoi, la plateforme diffuse les émissions de préparation officielles de M6 ainsi que des rediffusions de documentaires (dont la série « En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026 »), faisant de Molotov un passage obligé pour qui veut vivre pleinement l’effervescence pré-compétition.
- Enfin, selon votre abonnement Molotov et vos options supplémentaires, vous pouvez souscrire des bouquets sportifs premium directement dans l’application pour élargir encore vos possibilités de suivi de la compétition.