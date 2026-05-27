Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

Pour suivre les retransmissions locales des matchs de l’Angleterre durant la Coupe du monde depuis l’étranger via un réseau privé virtuel (VPN), connectez-vous à un serveur en France : 54 rencontres seront diffusées en direct sur la chaîne gratuite M6.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en France ?

En France, le paysage audiovisuel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s'annonce très différent cette fois-ci. Pour la première fois depuis 1978, la chaîne historique TF1 ne diffusera aucun match. Les droits sont en effet répartis entre une grande chaîne commerciale en clair et une chaîne payante de premier plan.

Voici comment suivre la compétition :

Télévision en clair : M6 détient l’exclusivité de la diffusion en clair sur les chaînes hertziennes. La chaîne diffusera 54 matchs en direct et entièrement gratuitement , dont tous les matchs des Bleus , le match d’ouverture, les demi-finales et la finale.

Pour une couverture intégrale, beIN Sports détient les droits premium et diffusera les 104 rencontres en direct , accompagnées d’analyses et de commentaires en studio dédiés avant chaque match.

Diffusion en direct : pour suivre la compétition sur votre téléphone, votre tablette ou votre TV

connectée :- Les 54 matchs en clair sont disponibles gratuitement sur la plateforme M6 +.

- L’intégralité des 104 rencontres est accessible aux abonnés payants via l’application beIN CONNECT .

Molotov TVest une plateforme et application de streaming française très populaire qui regroupe des chaînes de télévision en direct sur Internet.

Pour suivre la Coupe du monde de football 2026 en France, Molotov représente donc une solution numérique simple et directe. Voici comment profiter de cette option :