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Kylian Mbappe France 2026Getty
Neil Bennett

Traduit par

Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

France
Coupe du monde

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre les Bleus pendant la Coupe du monde.

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

Pour suivre les retransmissions locales des matchs de l’Angleterre durant la Coupe du monde depuis l’étranger via un réseau privé virtuel (VPN), connectez-vous à un serveur en France : 54 rencontres seront diffusées en direct sur la chaîne gratuite M6.

🌎 Pays

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en France ?

En France, le paysage audiovisuel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s'annonce très différent cette fois-ci. Pour la première fois depuis 1978, la chaîne historique TF1 ne diffusera aucun match. Les droits sont en effet répartis entre une grande chaîne commerciale en clair et une chaîne payante de premier plan.

Voici comment suivre la compétition :

  • Télévision en clair :M6 détient l’exclusivité de la diffusion en clair sur les chaînes hertziennes. La chaîne diffusera 54 matchs en direct et entièrement gratuitement, dont tous les matchs des Bleus, le match d’ouverture, les demi-finales et la finale.
  • Pour une couverture intégrale, beIN Sports détient les droits premium et diffusera les 104 rencontres en direct, accompagnées d’analyses et de commentaires en studio dédiés avant chaque match.
  • Diffusion en direct : pour suivre la compétition sur votre téléphone, votre tablette ou votre TV
    connectée :- Les 54 matchs en clair sont disponibles gratuitement sur la plateforme M6+.
    - L’intégralité des 104 rencontres est accessible aux abonnés payants via l’application beIN CONNECT.

Molotov TVest une plateforme et application de streaming française très populaire qui regroupe des chaînes de télévision en direct sur Internet.

Pour suivre la Coupe du monde de football 2026 en France, Molotov représente donc une solution numérique simple et directe. Voici comment profiter de cette option :

  • Diffusion en streaming des matchs gratuits (M6) : comme la chaîne M6 détient les droits de diffusion en clair de 54 des plus grands matchs du tournoi, vous n’êtes pas obligé d’utiliser l’application autonome de M6 (M6+). Il vous suffit d’ouvrir l’application Molotov et de regarder la chaîne M6 en direct directement depuis celle-ci.
  • Avant même le coup d’envoi, la plateforme diffuse les émissions de préparation officielles de M6 ainsi que des rediffusions de documentaires (dont la série « En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026 »), faisant de Molotov un passage obligé pour qui veut vivre pleinement l’effervescence pré-compétition.
  • Enfin, selon votre abonnement Molotov et vos options supplémentaires, vous pouvez souscrire des bouquets sportifs premium directement dans l’application pour élargir encore vos possibilités de suivi de la compétition.