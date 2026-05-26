Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Équateur : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Équateur

Pour accéder aux diffusions locales depuis l’étranger, connectez-vous à un serveur équatorien et suivez les rencontres sur la chaîne gratuite Telemazonas.

Trente rencontres seront également proposées sur ESPN, chaîne disponible aussi bien sur la télévision traditionnelle que sur Disney+ en Équateur.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Équateur ?

Les supporters équatoriens disposeront de trois options principales pour suivre la compétition : la télévision en clair, le câble premium et les plateformes de streaming.

Voici comment suivre la compétition :