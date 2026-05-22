Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Australie : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Australie

Pour regarder les diffusions locales depuis l’étranger à l’aide d’un VPN, connectez-vous à un serveur australien et suivez gratuitement les matchs de la Coupe du monde en streaming sur SBS.





Droits de diffusion télévisée de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Australie

En Australie, les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont intégralement détenus par SBS.

Contrairement à certaines éditions précédentes où les droits étaient partagés avec des services payants comme Optus Sport, SBS a acquis l’intégralité des droits de diffusion et proposera l’ensemble du tournoi élargi en clair.

Voici comment suivre la compétition en Australie :

Télévision et streaming

SBS et SBS VICELAND : les 104 rencontres seront diffusées en direct et gratuitement sur le réseau SBS.

SBS On Demand : chaque rencontre sera également diffusée en direct et en simultané sur la plateforme de streaming gratuite. L’application et le site proposeront par ailleurs des rediffusions intégrales, des « mini-matches » (résumés de 30 minutes) et des synthèses plus courtes.

Grâce à cette exclusivité sur une chaîne en clair, les fans de football en Australie n’auront pas besoin de souscrire à un service payant pour suivre la Coupe du monde 2026 dans son intégralité.