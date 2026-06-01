Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine

Regarder la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en France via Molotov offre plusieurs avantages stratégiques pour les amateurs de football, notamment en raison de l'évolution historique des droits de diffusion dans le pays.

Voici les principaux bénéfices de cette solution de streaming pour suivre la compétition :

Les principaux avantages de choisir Molotov pour le Mondial 2026

Accès direct aux 54 matchs en clair de M6 : Pour cette édition, le Groupe M6 a obtenu l'exclusivité historique des droits de diffusion gratuite en France (TF1 ne diffusera aucune rencontre). M6 proposera 54 matchs en direct, ce qui comprend le match d'ouverture le 11 juin, l'intégralité des matchs de l'Équipe de France, les demi-finales et la grande finale. Molotov vous permet de regarder ces chaînes instantanément sans dépendre d'une box TV traditionnelle.

Gestion parfaite du décalage horaire (Contrôle du direct) : Le tournoi se déroulant aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la majorité des rencontres seront diffusées en soirée ou au milieu de la nuit en France (généralement entre 18h et 3h du matin). Les fonctionnalités de Molotov (comme le Time-shifting) s'avèrent indispensables : elles vous permettent de reprendre un match au début si vous avez manqué le coup d'envoi ou de reculer pour revoir une action clé d'un simple geste.

Portabilité totale et multi-écran : L'application Molotov est optimisée pour tous les supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, Smart TV, Apple TV). C'est l'outil idéal pour suivre un match tardif depuis votre lit ou pour continuer à regarder la compétition sur votre téléphone si vous êtes en déplacement pendant les vacances d'été.

Interface centralisée pour toute la compétition : Plutôt que de devoir jongler et basculer entre les applications de différents diffuseurs, Molotov rassemble la télévision au même endroit. Si vous possédez également un abonnement aux chaînes payantes comme beIN SPORTS (qui détient les droits de l'intégralité des 104 matchs), vous pouvez centraliser vos flux pour passer des analyses d'avant-match aux rencontres en direct de manière fluide.

Droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine

En Argentine, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis entre plusieurs chaînes gratuites, chaînes payantes et plateformes de streaming. Cette configuration offre aux supporters plusieurs canaux d’accès au tournoi.

Voici la liste complète des diffuseurs où vous pourrez regarder la Coupe du monde 2026 en Argentine :

Diffuseur Type TV Pública Gratuites Telefe en clair TyC Sports Chaîne payante DSports (DirecTV) Télévision payante

Streaming et options numériques

Paramount+ / Flow : grâce à un accord récent, l’intégralité des 104 matchs diffusés par DSports sera aussi disponible sur Paramount+ pour les abonnés des principaux câblo-opérateurs, dont Flow.

Disney+ Premium : possède les droits de diffusion en streaming pour l’Amérique du Sud et retransmettra en direct un grand nombre de rencontres, dont celles de l’équipe nationale argentine.

Enfin , Radio Nacional offrira une couverture audio intégrale des rencontres de l’Argentine, permettant aux auditeurs de suivre chaque match en direct sur l’ensemble du territoire.

Que vous optiez pour les diffusions nationales gratuites de l’Albiceleste sur TV Pública ou que vous souhaitiez suivre chaque rencontre via DSports, vous disposerez de plusieurs options pour ne rien manquer de l’action.