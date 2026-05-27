Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Allemagne : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Allemagne

Pour regarder les retransmissions locales de la Coupe du monde de l'Allemagne depuis l'étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur basé en Allemagne afin d’accéder aux chaînes de télévision locales, notamment les chaînes gratuites ARD et ZDF.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Allemagne ?

En Allemagne, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre un opérateur télécom premium et les chaînes publiques historiques, assurant une couverture complète aussi bien sur la télévision payante qu’en clair.

Voici comment suivre la compétition :