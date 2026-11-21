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Le Néerlandais Donyell Malen est entré par la grande porte dans l'histoire de la Roma, après une prestation offensive exceptionnelle face à Parme qui lui a permis d'égaler un record vieux de 66 ans et l'a placé en concurrence directe avec les meilleurs buteurs du continent européen en 2026, devant des noms aussi prestigieux que Harry Kane et Kylian Mbappé.

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Malen a inscrit quatre buts lors de la large victoire de la Roma face à Parme (5-1), samedi, en Serie A , portant son total à 26 buts dans la compétition cette année et égalant ainsi un exploit historique remontant à 1960.

Selon les statistiques d'« Opta », Malen est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la Roma à inscrire plus de 25 buts en Serie A sur une seule année civile, après Pedro Manfredini, auteur de 26 réalisations en 1960.

L'attaquant néerlandais n'a désormais besoin que d'un seul but pour dépasser ce record historique et devenir le seul détenteur du titre de joueur de la Roma le plus prolifique en Serie A sur une année civile, alors qu'il reste six semaines avant la fin de l'année 2026.

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La portée des chiffres de Malen ne se limite pas aux archives du club italien : l'attaquant de la Roma a en effet devancé au nombre de buts plusieurs des plus grandes stars européennes cette année, selon une statistique fondée uniquement sur les buts inscrits en championnat.

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Selon les chiffres publiés par « Tuttomercatoweb », Harry Kane, attaquant du Bayern Munich et lauréat du Ballon d'Or, a inscrit 21 buts en Bundesliga en 2026, soit autant que Raphinha, star du FC Barcelone, en Liga, tandis que Kylian Mbappé en est resté à 19 buts avec le Real Madrid dans cette même compétition.

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Ces chiffres sont le fruit de la régularité de Malen depuis son arrivée à la Roma en provenance d'Aston Villa : il a inscrit 14 buts lors de la seconde moitié de la saison dernière, avant de maintenir des statistiques offensives élevées cette saison, avec 12 réalisations en 11 matchs.

Ce bilan le place en tête du classement des buteurs de Serie A cette saison, avec trois longueurs d'avance sur Gustavo Varela, attaquant de Monza, selon le rapport, ce qui confirme la place du Néerlandais parmi les meilleurs buteurs de la compétition.

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Malen fêtera ses 28 ans en janvier prochain, lui qui a trouvé la stabilité au poste d'avant-centre, un rôle dans lequel il n'avait pas réussi à donner le meilleur de lui-même lors de son expérience en Angleterre. Au vu de ses performances, la Roma négocie avec lui un nouveau contrat, alors même que son engagement actuel avec le club court jusqu'en 2030.

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