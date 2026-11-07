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Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, s’est de nouveau blessé lors du déplacement de Bundesliga sur le terrain du FSV Mayence 05 et a dû être remplacé avant la pause.

À la 40e minute, le FCB a cru concéder l’égalisation à 1-1 lorsqu’un coup franc d’Amiri, légèrement touché par Jonathan Tah puis par Neuer, a filé vers le second poteau, où Jae-Sung Lee l’a repris de la tête pour l’envoyer dans le but vide du Bayern. Le but a toutefois été annulé après l’intervention de la VAR et plusieurs minutes de vérification, le Sud-Coréen étant en position de hors-jeu au moment du coup de pied arrêté.

Une décision qui a provoqué des protestations parfois véhémentes chez les locaux. Un membre du staff s’est particulièrement emporté sur la ligne de touche et a reçu un carton jaune de l’arbitre Robert Schröder.

Juste après ce but encaissé, Neuer a demandé à être soigné et a retiré sa chaussure et sa chaussette du pied droit. Après avoir consulté les médecins du FCB, il a été signalé que le gardien de 40 ans ne pouvait pas continuer. Jonas Urbig l’a remplacé (45e).

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Neuer doit passer des examens samedi soir et aucun diagnostic n’a encore été établi. Son coéquipier Joshua Kimmich s’est toutefois montré pessimiste au micro de Sky après le coup de sifflet final : « Il ne semblait pas en mesure de reprendre l’entraînement au bout d’une semaine. Manu n’avoue de toute façon jamais vraiment qu’il a mal. Et quand il finit par sortir, c’est malheureusement probablement quelque chose de sérieux. »

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Quels problèmes Manuel Neuer a-t-il rencontrés récemment ?

Neuer avait fait son retour mardi dernier après une longue absence due à une irritation d’un tendon au pied. Il avait disputé l’intégralité de la victoire 2-0 à l’extérieur contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, mais n’avait été que rarement sollicité. Après le coup de sifflet final, il avait parlé ouvertement de cette absence au micro d’Amazon Prime et expliqué ce qui avait été le plus difficile pour lui : « La douleur. Clairement », avait-il déclaré.

Il avait ajouté : « J’avais mal tous les jours en marchant. Et quand je me levais le matin, encore ce matin, j’avais de nouveau mal en marchant. » Le FCB n’avait pas officiellement indiqué si l’irritation du tendon concernait le pied touché samedi.

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Pour Neuer, c’était une fin malheureuse pour un match record : avec sa participation à la rencontre à Mayence, il est devenu le joueur le plus âgé à avoir jamais joué en Bundesliga pour le Bayern Munich. Il a détrôné Bernd Dreher dans ce classement.