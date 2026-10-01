Priorité urgente : le Barça reporte son nouveau projet pour répondre à la demande de Flick

Le FC Barcelone, présidé par Joan Laporta, a décidé de suspendre pour le moment le projet de construction d'une résidence pour les joueurs de l'équipe première, l'un des projets prévus au sein du complexe de la « Ciutat Esportiva Joan Gamper ».

Selon le podcast « Barça Reservat », cité par le journal « Sport », le club catalan a choisi de reporter temporairement les plans de construction de l'hôtel de l'équipe, attenant au stade « Tito Vilanova », pour se concentrer à la place sur la construction de la nouvelle salle de sport (le gym), une démarche qui fait suite à une autre requête de l'entraîneur Hansi Flick.

Cet établissement résidentiel avait été conçu à l'origine pour être un espace exclusivement réservé aux joueurs de l'équipe première, dans le but de faciliter les rassemblements de l'équipe avant les matchs et d'offrir un lieu de repos après les matchs et les séances d'entraînement.

Depuis sa prise de fonctions, l'entraîneur Flick a réintroduit le système de mise au vert de l'équipe avant certains matchs, y compris ceux disputés à domicile, sachant que le club avait précédemment approuvé ce projet.

Toutefois, les travaux de la nouvelle installation ont été suspendus pour l'instant en raison des priorités de construction actuelles. Selon les informations rapportées par « Barça Reservat », l'investissement nécessaire à la construction de ce complexe résidentiel est estimé entre 12 et 14 millions d'euros, un montant qui dépasse largement le budget initial de 6 millions d'euros. Cette décision ne signifie pas l'annulation définitive du projet, mais plutôt son report à une date ultérieure.

D'après le journal catalan, la priorité immédiate consiste actuellement à construire la nouvelle salle de sport, à proximité du stade « Camp Tito Vilanova ».

Ce projet fait suite à la demande de Flick d'agrandir l'espace dédié aux entraînements physiques de l'équipe première, la salle actuelle, située dans l'un des bâtiments du complexe de la « Ciutat Esportiva » (la cité sportive), étant devenue bien trop exiguë et ne répondant plus aux besoins d'une équipe qui consacre davantage de temps et de ressources à la préparation physique, à la récupération et à la préparation individuelle des joueurs.

La nouvelle installation est en cours de construction directement en bordure du terrain et se distinguera par de grandes parois vitrées offrant une vue dégagée sur l'aire d'entraînement. Les travaux de construction sont sur le point de s'achever ; cette salle permettra à l'équipe de combiner les entraînements sur le terrain avec des exercices spécifiques destinés à renforcer la puissance, la souplesse et la vitesse, ainsi que des programmes de récupération physique.



