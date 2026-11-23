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Les Actions progressives sont le premier Prime Insight développé par Prime Video spécialement pour la Ligue des champions de l’UEFA. Elles visent à mettre en évidence les passes et les conduites de balle qui permettent à une équipe de gagner du terrain.

Cette fonctionnalité fera ses débuts sur le flux alternatif Prime Vision le 25 novembre, à l’occasion de Paris Saint-Germain-Roma.

Prime Video présente les « Actions progressives », une innovation destinée à sa couverture de la Ligue des champions de l’UEFA. Elle met en évidence les passes et les conduites de balle qui font gagner du terrain à une équipe et créent des occasions prometteuses, tout en valorisant la contribution des joueurs, souvent moins célébrés, qui les rendent possibles. Développées par l’équipe de producteurs, d’ingénieurs, de spécialistes de l’IA et d’analystes de Prime Video, les « Actions progressives » sont le premier Prime Insight conçu spécialement pour la Ligue des champions de l’UEFA. Elles enrichissent la gamme croissante de fonctionnalités de Prime Vision, le flux alternatif qui sert de laboratoire et d’incubateur : c’est là que naissent des nouveautés qui rejoignent souvent ensuite la diffusion principale.

Les « Actions progressives » reposent sur des modèles propriétaires alimentés par l’IA, qui identifient une action progressive selon la distance parcourue par le ballon dans chaque zone du terrain, lorsqu’elle rapproche une équipe du but et donc d’une occasion de marquer. Le seuil qui déclenche l’indicateur graphique des « Actions progressives » diminue à mesure que le ballon se rapproche du but adverse, là où les défenses sont plus compactes et les espaces plus difficiles à trouver. Cette mesure reflète des données utilisées en coulisses par les grands clubs européens, mais qui ont historiquement été difficiles à montrer pendant une diffusion en direct. Lorsqu’un joueur réalise une « Action progressive », un graphique sur le terrain indiquera où elle a commencé et où elle s’est terminée, le joueur concerné et la distance parcourue par le ballon. Les supporters pourront ainsi lire le match comme le ferait un staff technique, en temps réel, grâce à un indicateur clair du terrain gagné vers le but.

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« Prime Vision est l’espace dans lequel nous développons de nouvelles fonctionnalités qui mettent en lumière les données, les actions et les joueurs qui font la différence dans un match, mais que les statistiques traditionnelles ou les techniques de diffusion ne saisissent pas toujours », a déclaré Andrew Hornett, directeur de la production des sports en direct pour l’Europe chez Prime Video. « Chaque équipe compte des joueurs dont l’influence va bien au-delà de la feuille de match : ceux qui accomplissent un travail crucial dans la construction du jeu, en faisant progresser le ballon deux ou trois passes avant une passe décisive. Les “Actions progressives” sont conçues pour saisir précisément cet impact, en mesurant et en visualisant ces actions pendant une diffusion en direct. Les supporters les verront en temps réel, au moment où elles se produisent, mais nous regrouperons également les données sur l’ensemble du match afin de montrer quels joueurs ont eu le plus d’impact sur la rencontre. »

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La fonctionnalité fera ses débuts en Italie le soir du 25 novembre, à l’occasion de Paris Saint-Germain-Roma, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les supporters peuvent accéder à Prime Vision et à des fonctionnalités comme les « Actions progressives » à l’aide de leur télécommande, depuis la page de présentation du match ou le menu accessible pendant n’importe quelle rencontre de Ligue des champions diffusée en direct sur Prime Video.

Les « Actions progressives » sont le premier Prime Insight conçu de toutes pièces spécialement pour la couverture de la Ligue des champions de l’UEFA par Prime Video. Elles rejoignent la carte tactique, le momentum, les statistiques avancées, les options de passe et les étiquettes des joueurs au sein de la gamme croissante de fonctionnalités de Prime Vision, conçues pour rapprocher les supporters du jeu et toutes disponibles sur le flux alternatif pendant chaque match de Ligue des champions diffusé en direct sur Prime Video. Les Prime Insights ont d’abord été développés pour la couverture de Thursday Night Football, l’affiche hebdomadaire de NFL diffusée en exclusivité sur Prime Video aux États-Unis. Des fonctionnalités fondées sur l’IA, comme les Defensive Alerts primés, y sont devenues une marque distinctive de la couverture, passant chaque semaine du flux alternatif à la diffusion principale.

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Prime Video Sport

Prime Video propose un large éventail de sports en direct, dont la NBA, la WNBA et le Skins Game à l’échelle mondiale ; Thursday Night Football, le Masters Tournament, la NASCAR, les New York Yankees, l’équipe masculine de basket-ball de l’université Duke, le Seattle Storm et certaines équipes locales de hockey sur glace aux États-Unis, ainsi que ONE Championship et la NWSL aux États-Unis et au Canada. Prime Video propose également NHL on Prime et la PWHL au Canada ; la Ligue des champions de l’UEFA en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande ; Roland-Garros en France ; Wimbledon en Allemagne et en Autriche ; la Premier League en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas ; l’ICC Cricket en Australie ; la Copa do Brasil et la Serie A au Brésil ; la MLB et de la boxe en direct au Japon ; Chivas et l’équipe nationale mexicaine de football (Mexican National Football Team) au Mexique. Bien que l’offre varie selon les marchés, les spectateurs peuvent également s’abonner à des services de streaming comme Paramount+, FOX One, Peacock Premium Plus, Apple TV, NBA League Pass, certaines chaînes sportives régionales locales, Premiere (Brésil), TSN (Canada), Sportsnet (Canada) et DSports (Argentine).