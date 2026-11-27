Comment regarder Preston North End - Norwich City avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Championship - Journée 18 28 nov. 2026 - 07:30 Deepdale

Preston North End reçoit Norwich City à Deepdale en Championship. La rencontre oppose une équipe de la seconde moitié du classement à une équipe de la première moitié, dans le Lancashire.

L’équipe de Graham Alexander occupe la 22e place et aborde ce match avec un certain élan. Elle s’est imposée 4-0 sur le terrain de Cardiff City mardi soir, un résultat qui a fait du bien à une formation battue lors de deux de ses trois matches précédents.

Cette victoire faisait suite à un nul 1-1 sur le terrain de West Ham United et à un succès 1-0 à domicile contre Southampton plus tôt ce mois-ci. Preston marque davantage ces derniers temps, mais a encore du chemin à parcourir pour s’éloigner du bas du classement.

Norwich arrive à la 11e place et traverse une bonne période sous la direction de Philippe Clement. Le club n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches de championnat et en a remporté quatre.

Au cours de cette série, Norwich s’est imposé 5-0 sur le terrain de Bristol City et 4-0 sur celui de Derby County. Son dernier match s’est soldé par un nul 1-1 à l’extérieur contre Queens Park Rangers.

Preston devra resserrer sa défense face à une équipe qui marque beaucoup à l’extérieur. Voici comment suivre le match.

Les informations officielles de diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès leur confirmation.

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