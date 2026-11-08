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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
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Presque personne ne connaît cette règle : Kai Havertz, d’Arsenal, échauffe soudain les esprits malgré lui

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Lors de la victoire laborieuse, mais finalement méritée, d’Arsenal face à Hull City en Premier League, une action controversée impliquant Kai Havertz a suscité de vives réactions. Selon le règlement, l’international aurait dû obtenir un penalty, bien qu’il se soit trouvé en position de hors-jeu.

Que s’est-il passé ? Peu avant la pause, Havertz a reçu une passe parfaite dans l’intervalle et a été mis à terre par le défenseur de Hull Nobel Mendy, qui l’a tiré par le maillot. À la demande de l’arbitre vidéo Michael Oliver, l’arbitre Farai Hallam a revu l’action sur l’écran au bord du terrain. Il a estimé qu’il n’y avait pas faute en raison de la position de hors-jeu de l’attaquant et a accordé un coup franc aux visiteurs.

En annonçant sa décision au micro du stade, Hallam a expliqué que Havertz aurait mérité un penalty, mais qu’il avait décidé de ne pas l’accorder en raison de ce hors-jeu. Cette décision a ensuite fait bondir Martin Keown, ancien joueur d’Arsenal. « On n’aurait jamais dû lui demander d’aller voir l’écran de la VAR, si ? », a-t-il déclaré sur talkSPORT, avant d’insister : « Ils auraient déjà dû déterminer s’il était hors-jeu. C’est ridicule. (…) N’aurait-on pas dû régler tout cela dans la salle de la VAR avant de demander à l’arbitre d’aller voir les images ? C’est ridicule. J’aimerais vraiment savoir ce qui s’est passé. »

Mais ce que ni Keown ni le corps arbitral composé notamment de Hallam et Oliver ne semblaient savoir, c’est que Havertz aurait bel et bien dû obtenir un penalty selon le règlement. Dans ce cas précis, sa position de hors-jeu n’entrait pas en ligne de compte.

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Une règle méconnue : pourquoi Kai Havertz aurait-il dû obtenir un penalty ?

« Un joueur en position de hors-jeu ne devient actif que lorsqu’il commet une infraction de hors-jeu », a expliqué Dale Johnson, spécialiste de l’arbitrage, à la BBC : « Kai Havertz devait avoir tenté de jouer le ballon ou disputé le ballon à un adversaire. Dans le cas contraire, le tirage de maillot de Nobel Mendy prime. La faute précède une éventuelle infraction de hors-jeu. »

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En clair, une faute prime sur un hors-jeu si le joueur victime de la faute n’est pas intervenu activement dans le jeu. Or, Havertz n’en a pas eu le temps, puisque Mendy l’a mis à terre immédiatement après la passe. Pour illustrer son propos, Johnson a cité une action survenue lors d’un autre match, entre Newcastle United et l’AFC Bournemouth, il y a deux saisons. Le défenseur des Magpies Fabian Schär se trouvait lui aussi en position de hors-jeu après un centre sur coup franc venu de l’extérieur de la surface. Mais il n’était pas intervenu activement avant d’être fauché dans la surface. Après vérification de la VAR, le Suisse avait donc obtenu un penalty.

Cette action controversée n’a finalement guère préoccupé Arsenal : Martin Ödegaard a inscrit le but d’une victoire méritée à la 72e minute et porté à six points l’avance du leader au classement sur son poursuivant, Manchester City. Brighton & Hove Albion, l’équipe surprise entraînée par Fabian Hürzeler, peut revenir à cinq longueurs et dépasser les Skyblues dimanche en cas de victoire contre Brentford (15 h). Ces derniers ont subi samedi leur troisième défaite consécutive en championnat face à Nottingham Forest, mal classé.

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Arteta ne connaissait pas non plus la règle : comment a-t-il réagi à l’action impliquant Havertz ?

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est donc présenté détendu à la conférence de presse qui a suivi. Interrogé sur la controverse autour de Havertz, l’Espagnol a expliqué avec un sourire : « Je ne sais pas, je n’ai pas revu l’action, et je l’ai fait exprès pour ne pas avoir à vous mentir. »

Arteta ne connaissait toutefois pas non plus cette règle : « J’ai été surpris, parce que lorsqu’ils ont envoyé l’arbitre devant l’écran, les gens sur le banc m’ont dit que c’était un penalty évident, parce qu’il [Mendy, ndlr] avait tiré le maillot. J’ai maintenant entendu dire qu’ils avaient décidé de ne pas accorder de penalty parce que Kai était en position de hors-jeu au départ. Je ne sais donc pas comment interpréter cela. Je suis sûr qu’ils apporteront encore des précisions. » Pour l’heure, ni la FA ni l’organisme arbitral PGMOL n’ont publié de communiqué officiel sur cette action.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYGetty Images
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Kai Havertz largement en tête d’un classement peu flatteur

Indépendamment de cet épisode, une mauvaise habitude se dessine de plus en plus chez Havertz. L’ancien joueur de Leverkusen a déjà été signalé hors-jeu pour la 15e fois cette saison, de loin le total le plus élevé de Premier League. Dominic Calvert-Lewin occupe la deuxième place de ce classement peu flatteur, avec huit hors-jeu sifflés contre lui.

Havertz, jusqu’ici épargné par les blessures, reste néanmoins un titulaire indiscutable sous Arteta. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en 15 apparitions. Son statut ne change pas non plus en équipe nationale. Jürgen Klopp voit en lui sa première option au poste d’attaquant. Outre Havertz, les buteurs Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort) et Niclas Füllkrug (Werder Brême), de retour, ont également été convoqués pour le prochain rassemblement.

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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