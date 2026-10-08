Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, s'est montré confiant à l'issue de l'audience tenue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans la ville suisse de Lausanne ce jeudi, en présence des parties en litige dans l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Sow, qui faisait partie des représentants du Sénégal lors de l'audience, a précisé que la défense avait présenté l'intégralité de ses arguments durant l'audience, insistant sur le fait que la partie sénégalaise avait bien défendu sa position.

Sow a déclaré, dans des propos tenus aux médias devant le siège du Tribunal arbitral du sport et rapportés par la chaîne française RMC : « Ce que nous pouvons dire, c'est que nos avocats ont présenté notre plaidoirie, ont exposé toutes nos observations, et qu'ils ont été entendus par le collège arbitral. »

Il a ajouté : « Maintenant, il revient au TAS de rendre sa décision dans les jours ou les semaines à venir. »

Le responsable sénégalais a insisté sur le fait que les détails de ce qui s'est déroulé lors de l'audience ne peuvent être révélés, en raison du secret des délibérations, déclarant : « Je ne peux pas dire ce qui s'est réellement passé, car cela relève du secret des délibérations. Mais je peux confirmer que le Sénégal a bien défendu sa position. »

En revanche, les représentants de la partie marocaine n'ont fait aucune déclaration à l'issue de l'audience.

Il convient de rappeler que les parties concernées par l'affaire, qu'il s'agisse du Maroc, du Sénégal ou de la CAF, sont tenues de ne pas divulguer les détails des plaidoiries qui se sont déroulées lors de l'audience de ce jour, dans l'attente de la décision du Tribunal arbitral du sport concernant le litige lié à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le collège arbitral, composé de 3 arbitres, devrait rendre sa décision dans les jours ou les semaines à venir, afin de déterminer le sort du recours sénégalais contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale de la compétition.

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale de la compétition, disputée en janvier dernier, mais la CAF avait ensuite pris la décision de transférer le titre au Maroc en raison du retrait des joueurs des Lions de la Teranga, en signe de protestation contre la décision de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala d'accorder un penalty au Maroc.