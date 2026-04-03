Première réaction de Cristiano Ronaldo après le quintuplé de la star et le centième but de Roshen

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'Al-Nassr, a fait sa première déclaration après la large victoire 5-2 contre Al-Najma, vendredi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen. Il a évoqué ses impressions d'après-match et la performance de ses coéquipiers au sein de « l'Al-Nassr ».

Ce match a marqué le retour de Ronaldo sur le terrain après 34 jours d'absence. Il a réussi à inscrire un doublé lors de la soirée où il a atteint la barre des 100 matchs sous le maillot d'Al-Nassr en championnat Roshen.

Ronaldo a publié un tweet sur son compte officiel sur le réseau social « X », dans lequel il a déclaré : « C'est bon d'être de retour... Nous allons aller de l'avant ensemble ».

De même, Ronaldo a republié le tweet du compte officiel de la Ligue Roshen pour célébrer ses 100 matchs dans cette compétition, exprimant ainsi sa grande joie.

Ronaldo avait reçu le titre d’homme du match décerné par la Ligue Roshen, après avoir porté son total à 23 buts, se classant ainsi troisième au classement des meilleurs buteurs de la compétition.