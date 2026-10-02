Première étape : nouveau communiqué de Manchester City concernant son affaire historique

Manchester City a annoncé avoir fait appel de la décision de la commission indépendante qui l'a reconnu coupable d'infractions aux règles financières de la Premier League anglaise, dans un premier geste officiel du club pour assurer sa défense.

La Premier League anglaise a publié un communiqué officiel, dans lequel elle a confirmé que la commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des charges liées à de graves violations de ses règles financières sur une période de 9 saisons, en plus de sa condamnation sur la majorité des charges liées à un défaut de coopération avec l'enquête.

Manchester City disposait d'un délai jusqu'à la fin de la journée de vendredi pour déposer son appel, avant que le club ne confirme avoir officiellement franchi cette étape.

Manchester City a déclaré dans un communiqué officiel publié ce jour : « Le club de Manchester City confirme qu'à 19 heures précises, le jeudi 1er octobre 2026, il a déposé son appel global contre la décision de la commission de la Premier League anglaise, concernant les procédures disciplinaires relatives au championnat. »

Et d'ajouter : « La position inébranlable du club est que la décision comporte, sur plusieurs fondements, des erreurs substantielles manifestes de droit, de principe et de fait, et qu'il s'agit d'une décision non fondée. »

Le club a poursuivi : « Le club est innocent des charges portées contre lui par la Premier League anglaise, et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables qui soutiennent toutes nos positions concernant cette affaire. Nous continuerons de respecter la procédure légale régulière, et nous sommes tenus de restreindre davantage ce que nous pouvons dire jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des procédures. »

La démarche d'appel de Manchester City ne constitue pas une grande surprise, le club ayant maintenu, depuis que les charges ont été portées contre lui il y a 3 ans, son innocence sur l'ensemble des infractions présumées, qui remontent à la période comprise entre 2009 et 2018.

Selon la Premier League anglaise, la commission a conclu que Manchester City avait « gonflé » ses revenus et réduit ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling sur une période de 9 saisons, dans le but de paraître en conformité avec les règles financières.

La commission a également estimé que le club avait présenté « des comptes inexacts et dissimulé la situation réelle de son état financier ».

En cas de rejet de l'appel, Manchester City pourrait faire face à des sanctions extrêmement sévères, les possibilités évoquées allant des amendes financières à l'interdiction de recrutement, en passant par le retrait de points, ainsi que la possibilité d'être déchu des titres remportés durant la période couverte par les infractions présumées, voire, dans sa forme la plus extrême, une sanction allant jusqu'à la relégation à travers les divisions du championnat anglais.