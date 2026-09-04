Ni la domination ni les nombreuses occasions n'ont profité au Real Madrid face au Real Betis, les joueurs de José Mourinho ayant manqué la dernière touche décisive. L'équipe a encaissé un coup rude dans les dernières minutes et s'est inclinée 1-0 sur un but de Bakambu, sa première défaite de la saison, à quelques jours du début de son parcours en Ligue des champions.

Mourinho avait mis en garde ses joueurs avant la rencontre sur la difficulté du duel, soulignant qu'une victoire contre le Betis exigeait un Real Madrid à son meilleur niveau, ce qui ne s'est pas produit malgré le départ canon de l'équipe madrilène.

Le Real Madrid est entré dans le match avec un pressing offensif écrasant, et Kylian Mbappé a bien failli ouvrir le score très tôt, avant qu'Alvaro Valles ne brille en repoussant une frappe puissante de Dean Huijsen à la 13e minute.

Deux minutes plus tard, Vinicius Junior était tout proche de faire trembler les filets, mais le poteau a privé la star brésilienne d'un but après une remarquable offrande d'Arda Güler.

Le Betis a tenté de menacer les buts de Thibaut Courtois de temps à autre, avec Antony comme principale source de danger, mais les occasions les plus nettes sont restées en faveur des visiteurs.

À la 44e minute, Mbappé a gâché une occasion précieuse après que Valles eut repoussé sa frappe à deux reprises sur une même action, puis Huijsen est revenu et a envoyé un ballon sur la barre transversale dans le temps additionnel de la première période.

Les occasions se retournent contre le Real Madrid

Après la pause, Mbappé a continué à chercher le but de l'avantage et a tenté une frappe enroulée qui est passée à côté du poteau, mais le Real Madrid a commencé à perdre progressivement sa domination, tandis que les locaux gagnaient en confiance.

Mourinho a fait entrer plusieurs de ses cartouches offensives, notamment Bernardo Silva, Yan Diomande et Trent Alexander-Arnold, à la recherche du but pour rompre le nul, mais les changements n'ont pas offert à l'équipe le résultat qu'elle recherchait.

Alors que le Real Madrid se punissait lui-même pour ses occasions manquées, le coup fatal est venu du Betis à la 81e minute, lorsque Bakambu a profité d'un renvoi du ballon après un arrêt de Courtois sur un corner pour mettre les locaux devant et embraser les tribunes du stade de La Cartuja.

Le Real Madrid a tenté de sauver le match dans les dernières minutes, et Asencio a cru avoir égalisé, mais l'arbitre a refusé le but pour hors-jeu, avant que Mbappé ne manque un penalty à la 90e+5, complétant ainsi la soirée maudite de l'équipe madrilène.

Ainsi, le Real Madrid a payé cher ses occasions gâchées, et Mourinho et ses hommes ont concédé leur première défaite de la saison, un coup qui intervient avant le début du parcours de l'équipe en Ligue des champions.

En revanche, le Betis a signé l'une des plus grandes surprises de la journée, en décrochant une victoire précieuse aux dépens de l'équipe madrilène.