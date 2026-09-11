José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la rencontre face au Rayo Vallecano, demain samedi, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne. Cette liste marque le retour du défenseur Raúl Asencio après une absence de plus d'un mois pour cause de blessure.

Asencio a réintégré la liste du Real Madrid après près d'un mois et demi d'absence, à la suite de sa guérison de la blessure musculaire dont il a souffert au niveau du muscle droit fémoral, avant de connaître une autre rechute au niveau de l'os de la jambe.

Le défenseur espagnol n'a jusqu'à présent disputé aucun match sous la direction de Mourinho, mais son retour aux entraînements collectifs ces derniers jours et sa participation normale aux séances qui ont précédé la rencontre face au Rayo Vallecano lui ont donné le feu vert pour rejoindre la liste du match.

Le retour d'Asencio intervient à un moment important pour Mourinho, qui disposera d'une option supplémentaire dans l'axe de la défense, dans un contexte de matchs rapprochés et de rencontres de championnat d'Espagne s'enchaînant en milieu de semaine.

À lire aussi :

Mourinho sur les critiques visant Mbappé : certains ne comprennent pas le football, et nos victoires en agacent quelques-uns

Un été mouvementé

Le retour d'Asencio referme un chapitre estival riche en événements pour le jeune défenseur du Real Madrid, qui avait été proche de quitter le club avant que la blessure ne vienne suspendre toute démarche concernant son avenir.

Sur le plan judiciaire, Asencio a appris il y a quelques jours son acquittement dans l'affaire liée à la vidéo dans laquelle il était impliqué, mais il a dans le même temps été condamné pour conduite sous l'emprise de l'alcool sur l'île de Grande Canarie au mois d'août dernier.

Mourinho avait auparavant exprimé sa colère face au comportement d'Asencio, déclarant : « Un joueur du Real Madrid reste un joueur du Real Madrid 24 heures sur 24. Ce que tu fais en dehors du club peut nuire à ta réputation et à celle du club, et je ne suis pas content. »

Aujourd'hui, après avoir retrouvé sa forme physique, Asencio recentre son attention sur le football, animé par la volonté de faire ses preuves et d'obtenir sa chance au Real Madrid sous la direction de Mourinho.

En revanche, le trio composé d'Éder Militão, Ferland Mendy et Rodrygo reste absent de la liste du Real Madrid pour ce match.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora



La liste du Real Madrid

Gardiens de but : Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Défense : Asencio, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Milieu de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Attaque : Vinicius, Endrick, Mbappé, Espy, Brahim Díaz, Diomandé.