Ali Maher, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a ouvert son cœur pour évoquer les coulisses de sa prise en main des Pharaons, dévoilant ses ambitions pour la période à venir, sa position vis-à-vis du précédent staff technique dirigé par Hossam Hassan, ainsi que sa vision de Mohamed Salah et de son rôle avec la sélection, et le football qu'il aspire à proposer au cours de la prochaine période.

L'équipe d'Égypte se prépare à disputer deux rencontres face au Malawi les 13 et 17 novembre, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027, premier test officiel pour le nouveau staff technique dirigé par Ali Maher.

Maher a déclaré, dans des propos tenus sur la chaîne « On Sport » : « Tout entraîneur égyptien a le droit de prendre en main l'équipe des Pharaons, et je remercie Hossam et Ibrahim Hassan pour ce qu'ils ont apporté à la sélection. J'éprouve toujours de la sympathie pour l'homme qui lutte dans n'importe quel domaine. Nous peinons, nous nous donnons à fond et nous travaillons ; on tombe et on se relève de nombreuses fois, mais on s'y habitue. Et j'espère que tout le monde se rassemblera autour de l'équipe d'Égypte. »

Le nouveau sélectionneur a parlé de Mohamed Salah, affirmant : « Je dispose de joueurs remarquables, et parmi eux le meilleur joueur de l'histoire de l'Égypte, Mohamed Salah. C'est une grande marque, nous sommes tous fiers de lui, et il représente un modèle pour tous les joueurs. Nous avons un groupe remarquable de professionnels, aux côtés des joueurs locaux, et nous disposons d'éléments du plus haut niveau. »

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Au sujet des coulisses de son accord avec la Fédération de football pour prendre ses responsabilités, il a précisé : « L'ingénieur Hany Abou Rida et les responsables de la Fédération de football sont des personnes respectables, qui veulent apporter quelque chose au pays et qui ont une vision claire. La réunion de l'accord s'est d'ailleurs déroulée très facilement. »

Concernant les choix de son staff adjoint, Maher a déclaré : « J'ai tenu à choisir des personnes capables de donner le meilleur d'elles-mêmes dans les fonctions qu'elles occupent. Tous ceux que j'ai choisis assument leurs responsabilités, aiment le travail et ont une réelle envie d'apporter quelque chose à l'Égypte. »

Il a insisté sur le fait que ses convictions n'incluent pas l'existence d'un poste de directeur de la sélection, ajoutant : « Ce pays mérite que l'on peine pour lui, et si Dieu le veut, nous parviendrons à proposer quelque chose de différent. »

Ali Maher a conclu ses propos en adressant un message aux supporters égyptiens, affirmant : « J'espère que tout le monde se rassemblera autour de la sélection, et que les joueurs ressentiront le soutien et l'amour. Si Dieu le veut, nous serons une sélection forte, qui propose un football plaisant et qui se caractérise par l'agressivité, tant offensivement que défensivement. »