Premier test avant le sommet : le Barça brise le « blocus du brouillard » et s'envole vers Paris

Un épais brouillard a retardé le voyage de la délégation du Barça vers la capitale française, Paris, en vue d'affronter le Paris Saint-Germain mardi soir dans le cadre de la Ligue des champions, après que l'avion n'a pu décoller à l'heure prévue lundi matin en raison d'une faible visibilité à l'aéroport d'El Prat.

L'avion du club catalan devait décoller à 10h30 du matin, mais l'épais brouillard qui recouvrait la piste de l'aéroport a empêché son départ à l'heure prévue, contraignant la délégation à patienter jusqu'à l'obtention de l'autorisation de décollage.

Le vol a été retardé de plus d'une heure, avant que l'avion ne soit autorisé à décoller à 11h50 du matin, pour une arrivée aux environs de Paris vers 14 heures, heure locale.

Ce retard a pesé sur le programme de préparation du Barça en vue de la rencontre attendue face au Paris Saint-Germain, réduisant le temps dont disposait l'équipe pour mener à bien les dispositions prévues après son arrivée en France, même si le retard n'a pas excédé quelques heures.

Le Barça se prépare à disputer un match relevé face à l'équipe parisienne en Ligue des champions, une rencontre qui suscite un grand intérêt, les deux équipes cherchant à obtenir un résultat positif dans la compétition continentale.