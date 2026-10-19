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Abdelmawgood Samir
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Premier test avant le choc : Barcelone brave le brouillard et s'envole pour Paris

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
France
Espagne

Des problèmes sans fin

Un épais brouillard a provoqué le retard du déplacement de la délégation du Barça vers la capitale française, Paris, en vue d'affronter le Paris Saint-Germain, mardi soir, dans le cadre de la Ligue des champions, après que l'avion n'a pu décoller à l'heure prévue lundi matin en raison d'une faible visibilité à l'aéroport d'El Prat.

L'avion de la formation catalane devait décoller à 10h30 du matin, mais le brouillard dense qui recouvrait la piste de l'aéroport a empêché son départ à l'heure prévue, contraignant la délégation à patienter jusqu'à l'obtention de l'autorisation de décollage.

Le vol a été retardé de plus d'une heure, avant que l'avion ne soit autorisé à décoller à 11h50 du matin, pour une arrivée aux environs de Paris vers 14h, heure locale.

Ce retard a pesé sur le programme de préparation du Barça en vue de la rencontre attendue face au Paris Saint-Germain, réduisant le temps dont disposait l'équipe pour mettre en œuvre les dispositions prévues après son arrivée en France, même si le retard n'a pas dépassé quelques heures.

Le Barça se prépare à disputer une rencontre relevée face à la formation parisienne en Ligue des champions, un match qui suscite un vif intérêt, alors que les deux équipes cherchent à obtenir un résultat positif dans la compétition continentale.

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