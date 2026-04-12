La Premier League est une compétition qui accroche vite, même si vous ne vouliez que jeter un œil. Bien que les droits de diffusion soient clairement attribués, il est utile d’avoir une vue d’ensemble claire : concrètement, qui diffuse quoi, où suivre la conférence, et comment accéder de manière fiable au streaming ? SPOX a rassemblé ici pour vous les principales ressources.

Toutes les informations sur la diffusion de la Premier League en un coup d’œil : qui retransmet les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

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À la télévision comme en streaming, Sky et WOW sont les diffuseurs de référence.

Contrairement à la Bundesliga, l’intégralité de la Premier League est diffusée en Allemagne sur Sky. L’opérateur payant propose chaque rencontre en direct, au choix en match unique ou dans la conférence. En déplacement, suivez les matchs en streaming via Sky Go (abonnement requis) ou de façon flexible avec WOW.

Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à la Premier League, à la Coupe d’Allemagne et à bien d’autres compétitions à partir de 24,99 € par mois.

À partir de la saison 2025/26, Sky diffusera également la Carabao Cup. Si vous souhaitez suivre non seulement la Premier League mais aussi la Coupe de la Ligue, vous êtes au bon endroit. Cette centralisation simplifie grandement les choses, soyons honnêtes.

Pour la Premier League, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live-ticker de SPOX.

Vous pouvez aussi nous rendre visite, car nous assurons le live-ticker de certains des meilleurs matchs de la Premier League. Retrouvez les live-tickers ici.

Conférence ou match individuel : voici comment se déroule une journée type de Premier League.

Selon l’horaire du coup d’envoi, deux options s’offrent généralement à vous : le direct exclusif sur une rencontre ou la conférence lorsque votre équipe favorite n’est pas en lice et que plusieurs matchs se déroulent simultanément. Le samedi ou le mercredi, avec plusieurs affiches en parallèle, la conférence est souvent le choix le plus efficace – et si une rencontre « bascule », vous pouvez toujours changer de chaîne.

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Premier League : bref profil de la compétition