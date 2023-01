Grâce à sa victoire sur la pelouse de Chelsea, Manchester City reste au contact d'Arsenal dans la course au titre en Angleterre.

Manchester City peut encore croire au titre ! Alors qu’Arsenal a concédé le nul (0-0) face à Newcastle mardi soir, les Cityzens avaient l’occasion de recoller à cinq points et de ne pas laisser les Gunners s’envoler en tête du classement de la Premier League. Sur la pelouse d’un Chelsea 10ème et mal en point, les hommes de Pep Guardiola avaient à cœur de faire un bon coup.

L'hécatombe continue pour Chelsea

De leur côté, les Blues, déjà décimés par les blessures, ont perdu Mason Mount avant le coup d’envoi, puis Raheem Sterling (5ème) et Christian Pulisic (22ème) en début de rencontre. Malgré cela, ce sont bien les hommes de Graham Potter qui dominent les débats en première période, les Skyblues n’étant pas très à l’aise dans le 3-2-4-1 concocté par Guardiola avec Foden et Cancelo sur les côtés. Chelsea finira même par trouver le poteau par Chukwuemeka juste avant la pause, mais repartent au vestiaire sur un score nul et vierge.

Coaching gagnant pour Guardiola

À la pause, City procède à deux changements et repasse à un système plus classique qui leur permet de mieux entamer le deuxième acte. Nathan Aké trouve à son tour le poteau de la tête avant que les débats ne s’équilibrent avec des occasions des deux côtés, Thiago Silva pour Chelsea (55ème) puis De Bruyne pour City (59ème), mais aucun ne trouve le cadre. Finalement, c’est le coaching de Guardiola qui va débloquer la situation. Entrés à l’heure de jeu, Jack Grealish et Riyad Mahrez n’ont mis que 3 minutes à se montrer décisifs. Lancé en profondeur, l’international anglais sert parfaitement son partenaire devant le but, ce dernier conclue et ouvre le score pour les visiteurs (63ème).

Amputé par les blessures, Graham Potter tente de faire rentrer les jeunes pour essayer de faire la différence pour revenir dans le match, mais ses joueurs peinent à se montrer tranchants dans la zone de vérité. Sans forcément briller, Man City s'impose et revient donc à 5 points d'Arsenal, ce qui leur permet de rester dans la course au titre après 17 journées. Pour Chelsea, cette sixième défaite de la saison les éloigne encore un peu des places européennes. Si un gros mercato est annoncé pour le club londonien, cela ne sera peut-être pas suffisant pour sauver leur saison.