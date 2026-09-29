Premier League : Manchester City a dissimulé un milliard d’euros de coûts

Manchester City a enfreint les règles financières de la Premier League pendant neuf ans, peut-on lire mardi sur le site de la Premier League. Il avait déjà été révélé plus tôt que le géant anglais avait été reconnu coupable de pas moins de 114 infractions aux règles en matière financière.

La Premier League publie désormais une déclaration pour la première fois. Il est notamment reproché à Manchester City d’avoir conclu de faux contrats avec des partenaires commerciaux, dans lesquels les accords entre toutes les parties étaient présentés de manière inexacte. Cela a permis au club de réduire ses coûts sur le papier et d’augmenter ses revenus.

En enfreignant les règles, Manchester City a pu dissimuler 1,05 milliard d’euros de coûts aux autorités de contrôle. En outre, la situation financière a été présentée sous un jour plus favorable qu’elle ne l’était réellement, ce qui a permis d’éviter des conséquences pendant des années.

Les Citizens ont par ailleurs dépensé pendant des années bien davantage que ce que la Premier League et l’UEFA autorisent. Il est également reproché à Manchester City de ne pas avoir coopéré à l’enquête, qui a duré quatre ans.

La commission indépendante rendra sa décision lors d’une future audience. Manchester City, qui affirme être innocent, a jusqu’à ce vendredi pour faire appel des accusations.

Manchester City est « déçu et surpris » par le jugement de la commission indépendante. « Le club rejette les accusations de la Premier League et dispose d’une importante quantité de preuves irréfutables à l’appui de ses positions dans cette affaire », peut-on lire sur le site du club.

La direction du club examine désormais quelles démarches juridiques peuvent être entreprises. Manchester City était déjà au courant de la condamnation en juillet, rapporte ESPN mardi. C’est une révélation assez choquante, au vu du montant déboursé par le club lors de la dernière période de transferts.