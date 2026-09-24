La tension règne dans les couloirs du Real Madrid, aggravée par les performances modestes du club merengue, qui a subi deux défaites lors de ses quatre derniers matches en Liga, le laissant relégué à six points du FC Barcelone, leader du championnat.

Ce qui complique davantage la situation, c'est que certains affirment qu'un premier différend a déjà éclaté entre le président du club, Florentino Pérez, et l'entraîneur portugais José Mourinho, selon le journal «Mundo Deportivo».









Le média ajoute que la plus grande inquiétude tourne autour de la personnalité de Pérez. En effet, à peine deux mois et demi après son élection à la présidence du club pour les quatre prochaines années, des doutes émergent quant à sa capacité à terminer l'intégralité de son mandat à la tête du Real Madrid, qui s'achève en 2030.

Des signes de fatigue sont désormais apparents chez Florentino Pérez, qui prend des décisions qui lui étaient étrangères par le passé, à l'époque où il jouissait d'une influence intouchable et incontestée dans la prise de décision. Certains estiment même que le club manque actuellement d'un leader clair à sa tête.

Le journal souligne que, pour toutes ces raisons réunies, on est conscient au sein du Real Madrid de la nécessité de chercher la personne appropriée pour succéder à Florentino Pérez : quelqu'un qui prendrait les rênes et remplirait toutes les conditions prévues par les statuts du club pour en assurer la présidence, quelqu'un qui aurait l'aval du président actuel. Faute de quoi, on craint qu'un «coup d'État» ne survienne lors des prochaines élections, ce qui pourrait conduire à l'élection d'Enrique Riquelme, dernier adversaire de Pérez lors des dernières élections, si toutefois le mandat du président actuel arrive à son terme. Tout cela génère un climat d'incertitude au sein du Real Madrid.

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