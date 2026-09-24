La tension règne dans les couloirs du Real Madrid, aggravée par les performances modestes du club merengue, qui a subi deux défaites lors de ses quatre derniers matches de Liga, ce qui le laisse relégué à six points du FC Barcelone, leader du championnat.

Pour compliquer davantage les choses, certains affirment qu'un premier désaccord a déjà éclaté entre le président du club, Florentino Pérez, et l'entraîneur portugais José Mourinho, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Le quotidien ajoute que la plus grande inquiétude tourne autour de la personne de Pérez. En effet, deux mois et demi seulement après son élection à la présidence du club pour les quatre prochaines années, des doutes émergent quant à sa capacité à mener à terme l'intégralité de son mandat à la tête du Real Madrid, lequel s'achève en 2030.

Les signes de fatigue sont désormais visibles chez Florentino Pérez, qui prend des décisions qui lui étaient étrangères par le passé, à l'époque où il jouissait d'une influence intouchable et incontestée dans la prise de décision. Certains estiment même que le club manque actuellement d'un dirigeant clair à sa tête.

Le journal souligne que, pour l'ensemble de ces raisons, on est conscient au sein du Real Madrid de la nécessité de chercher la personne appropriée pour succéder à Florentino Pérez, quelqu'un qui prendrait les rênes et remplirait toutes les conditions prévues par les statuts du club pour en assurer la présidence, quelqu'un qui bénéficierait de l'approbation du président actuel. Faute de quoi, on redoute un « coup d'État » lors des prochaines élections, ce qui pourrait conduire à l'élection d'Enrique Riquelme, dernier concurrent de Pérez lors des dernières élections, et ce si le mandat actuel du président arrive à son terme. Tout cela génère un climat d'incertitude au sein du Real Madrid.

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