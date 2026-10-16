Lamine Yamal, la star du Barça, a affirmé qu'il ne manquait aucun match de Villarreal et du Real Betis en Liga.

Selon le journal Mundo Deportivo, Yamal a confié à Valdano qu'il regardait énormément de football, et plus précisément tous les matches de Premier League ainsi que toutes les rencontres du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Yamal ne rate également aucun match de Villarreal et du Real Betis en Liga, car regarder ces deux équipes est ce qu'il y a de plus plaisant à ses yeux.

Le Real Betis de Manuel Pellegrini ressemble d'ailleurs par certains aspects au Barça actuel : il impose sa domination sur le match par la possession, grâce à des joueurs maîtrisant la passe et le tempo, comme Isco ou Fornals, mais il dispose aussi de trois armes offensives devant, qui jouent de manière directe, prennent le dessus sur leurs adversaires dans les duels individuels sur les ailes et attaquent la surface de réparation avec une grande férocité.

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Il y a Antony sur le côté droit et Abdessamad Ezzalzouli à gauche, deux joueurs extrêmement intéressants, dont le niveau leur permettrait d'évoluer au Barça. Dans l'axe de l'attaque, Cucho Hernández endosse le rôle de l'avant-centre buteur qui se bat sur chaque ballon, et il aurait peut-être pu se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur de la Liga s'il avait joué dans un club plus important.

Le Real Betis, adversaire du Barça demain, occupe la première place à égalité en Ligue des champions, avec le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, le Barça et le Real Madrid, après avoir signé deux victoires spectaculaires : la première 3-2 contre Lille, la seconde sur le même score face à Porto, lors de deux rencontres où il est revenu au score.