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Rian Rosendaal
Traduit par

Pourquoi Ouazane privilégie le Maroc à l’équipe des Pays-Bas

Maroc
Ajax
A. Ouazane

Abdellah Ouazane est aux anges après sa convocation en équipe nationale du Maroc. L’ailier de 17 ans de l’Ajax est déterminé à marquer les esprits durant cette trêve internationale.

« Je suis heureux d’être ici et prêt à tout donner pour l’équipe nationale, le sélectionneur, les joueurs et tout le monde dans ce pays. J’ai hâte et je suis prêt », a-t-il lancé avec enthousiasme au micro de la chaîne marocaine FRMF.

Ouazane aurait aussi pu choisir les Pays-Bas. Mais son attachement au Maroc est plus fort, comme l’a souligné le joueur de l’Ajax. Il a déjà disputé plusieurs matches internationaux chez les jeunes avec le Maroc et se dit désormais prêt pour le vrai travail.

« Je suis prêt à donner ma vie pour ce pays. Nous savons tous que j’ai choisi le Maroc il y a deux ans, et c’est pour cela. Au cours des deux dernières années, nous avons tous vu que tout peut aller très vite », a déclaré l’attaquant révélé à l’Ajax.

Ouazane veille toutefois, malgré toute l’euphorie, à garder les pieds sur terre. Le très jeune ailier sait qu’il a encore tout à prouver au sélectionneur Mohamed Ouahbi. « Je n’ai que 17 ans et j’ai encore beaucoup à apprendre, mais c’est pour cela que je suis ici. »

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L’ailier espère surtout pouvoir apprendre auprès des internationaux expérimentés présents dans la sélection marocaine. « C’est beau d’être ici, mais c’est aussi un moment d’apprentissage. Je veux apprendre des gars. Je suis prêt à tout donner. »

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