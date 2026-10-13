Le Paris Saint-Germain n'a pas bougé pour conclure le transfert d'Ayyoub Bouaddi lors du mercato estival, malgré l'intérêt de nombreux clubs européens pour le milieu de terrain marocain, qui a finalement rejoint Manchester City.

Selon le journal français L'Équipe, le club parisien n'a pas souhaité avancer sur le dossier Bouaddi, bien que son nom ait été associé à l'équipe au cours de la dernière période, la direction étant convaincue de disposer d'options suffisantes au milieu de terrain et de ne pas avoir besoin de renforcer ce poste durant l'été 2026.

Lors du marché des transferts estival 2026, le Paris Saint-Germain a décidé de renforcer son effectif avec cinq nouvelles recrues : Alessandro Longoni, Lucas Deny, Magnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres.

Le club a toutefois choisi de ne pas recruter de nouveau joueur au milieu de terrain, malgré les noms associés à la formation parisienne, dont celui d'Ayyoub Bouaddi.

Un milieu de terrain au complet

Bouaddi a réalisé une saison remarquable avec Lille lors de l'exercice 2025-2026, et il a également affiché un bon niveau avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026, attirant ainsi les regards de nombreux clubs européens.

Et même si les caractéristiques du joueur marocain, âgé de 19 ans, semblaient correspondre au style de jeu de l'entraîneur Luis Enrique, l'international marocain n'a en réalité jamais été proche de rejoindre le club parisien, malgré les rumeurs qui l'ont fortement associé à l'équipe à certaines périodes, d'après ce qu'a rapporté le quotidien français.

Depuis le printemps de l'année dernière, Luis Campos et Luis Enrique avaient une vision claire des postes que le Paris Saint-Germain devait renforcer lors du marché des transferts estival 2026.

Le journal a précisé que le milieu de terrain, où l'entraîneur parisien dispose de plusieurs options, parmi lesquelles João Neves, Vitinha, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Dro Fernández, n'a jamais été considéré comme un secteur déficitaire, ni sur le plan numérique ni sur le plan technique.

Au-delà du trio titulaire composé de João Neves, Fabián Ruiz et Vitinha, la jeunesse de Warren Zaïre-Emery et de Senny Mayulu n'a pas conduit la direction du club à envisager immédiatement le recrutement d'un nouveau joueur.

Le journal a affirmé que les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient l'intention de travailler au développement du potentiel de ce jeune duo à court et moyen terme.

Par ailleurs, le repositionnement de Lucas Beraldo au poste de sentinelle, la capacité de Désiré Doué et de Magnes Akliouche à évoluer à plusieurs postes, ainsi que la promotion de Quentin Ndjantou, ont offert de nombreuses options à l'entraîneur parisien dans l'entrejeu.

Le quotidien a ajouté que ces options étaient suffisantes du point de vue des dirigeants du club, ce qui a été rapidement signifié à l'entourage de Bouaddi.

L'intérêt parisien peut-il renaître ?

L'hypothèse d'un passage à l'action du Paris Saint-Germain pour recruter Bouaddi un an plus tard n'était pas à exclure, la direction du club ayant l'intention de suivre l'évolution du niveau du joueur lillois au cours de la période à venir.

Mais l'offre colossale présentée par Manchester City pour s'offrir le joueur, d'un montant de 100 millions d'euros bonus inclus, a mis fin à l'attente concernant son avenir.

Quant à la possibilité de convaincre Bouaddi d'adhérer au projet sportif du Paris Saint-Germain, le quotidien français a indiqué que l'entourage du joueur a évité d'évoquer cette hypothèse, se contentant d'affirmer que le projet de Manchester City était depuis longtemps l'option privilégiée.



