Selon la presse, la FIFA aurait décidé d’écarter les arbitres anglais Michael Oliver et Anthony Taylor de tout match de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Cette mesure, motivée par des raisons politiques plus que sportives, renvoie au conflit des Malouines de 1982.

Selon le site spécialisé The Athletic, cette décision ne vise pas seulement à garantir l’impartialité ; elle traduit une plaie historique toujours ouverte entre l’Argentine et le Royaume-Uni, consécutive au conflit des Malouines (2 avril – 14 juin 1982).

Bien que les matchs de l’Albiceleste aient été dirigés par des équipes arbitrales polonaises, égyptiennes, des Roumains, des Canadiens et même des Français, le sifflet d’un arbitre anglais ne s’est jamais fait entendre près de Lionel Messi et de ses coéquipiers, une anomalie qui souligne l’influence des considérations politiques sur les désignations arbitrales de la FIFA.

Oliver et Taylor figurent pourtant parmi les arbitres britanniques les plus en vue de la compétition : Oliver a déjà dirigé sept rencontres, un record pour un sifflet britannique en Coupe du monde, et il devrait assister, ce vendredi, à la confrontation entre l’Espagne et la Belgique, qui pourrait être son dernier match de l’épreuve.

Si l’Angleterre bat la Norvège samedi prochain, Oliver et Taylor ne pourront pas officier en demi-finale, la FIFA interdisant à un arbitre de diriger un match impliquant sa propre sélection nationale. De même, si l’Argentine atteint ce stade, le duo britannique en sera également écarté.

Cette exclusion s’explique par la rancœur qui persiste entre les deux nations depuis le conflit des Malouines : l’Argentine revendique toujours la souveraineté de l’archipel, hérité de l’Espagne après son indépendance et occupé par la Grande-Bretagne depuis 1833. une rivalité illustrée par le quart de finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique et le « but du siècle » de Diego Maradona.

Dans son autobiographie, Maradona a résumé l’enjeu de cette rencontre : « J’ai joué contre l’Angleterre en pensant aux îles Malouines », transformant ainsi une simple rencontre sportive en symbole d’un contentieux géopolitique toujours vif.

Les deux nations se sont croisées à cinq reprises en Coupe du monde : l’Angleterre mène avec trois victoires (1962, 1966 et 2002), tandis que l’Argentine s’est imposée à deux reprises (en 1986 et en 1998 aux tirs au but). Si elles franchissent l’écueil des quarts de finale, elles se retrouveront mercredi prochain à Atlanta.