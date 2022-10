Pourquoi l'OL enchaîne les défaites ? Blanc a trouvé la cause

Présent en conférence de presse ce jeudi, Laurent Blanc a analysé les difficultés actuelles de son équipe.

C'est un baptême du feu assez difficile que Laurent Blanc a vécu sur le banc de l'Olympique Lyonnais, dimanche dernier, à Rennes. Malgré une prestation encourageante sur le plan offensif, le club rhodanien a concédé un nouveau revers au terme d'une rencontre débridée, face à un adversaire mieux huilé (2-3). Comptablement, ce résultat plonge un peu plus l'OL dans le ventre mou du classement, à des altitudes peu conformes au standing du club. Pour Laurent Blanc, le problème est avant tout athlétique.

Blanc pointe du doigt une condition physique insuffisante

Comme lors de sa présentation officielle, le nouvel entraîneur de l'OL a fustigé une condition physique insuffisante pour une grande majorité de ses joueurs. "Oui je trouve les joueurs en-dessous sur le plan athlétique mais il ne faut pas trop charger non plus pour en garder le jour du match. On va fonctionner comme ça jusqu'à la trêve, a-t-il souligné. On veut les faire progresser athlétiquement mais aussi ne pas les blesser. En terme d'investissement et d'engagement, je leur ai dit après Rennes, on pouvait espérer mieux. J'étais déçu pour eux car ils ont donné beaucoup depuis que je suis arrivé."

Blanc ne sent pas ses troupes particulièrement touchées sur le plan mental, même si la photographie du classement peut peser dans les têtes. "C'est difficile de se dégager de la crise de résultats. Tout le monde leur rappelle, les journalistes et leur entourage. S'il y avait eu de bons résultats à Lyon je ne serais pas là pour en discuter. Je pense que l'on est capables de mieux faire. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Il faut travailler mais il y a quand même une situation d'urgence. Je le répète. On est là pour prendre des points en deuxième partie de saison mais aussi maintenant. On avait cinq matchs pour cela, il y en a encore quatre."

L'OL version Blanc a désormais l'opportunité de lancer une série positive avec un match face à une autre équipe en grande difficulté, Montpellier. L'histoire serait belle pour le Cévenol, formé à la Paillade.