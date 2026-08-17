Pourquoi Arsenal devrait-il craindre de remporter le Community Shield ?

La victoire écrasante d'Arsenal face à Manchester City, sur le score de trois buts à zéro au Principality Stadium, et son sacre en Community Shield (le Bouclier communautaire anglais) pourraient bien être un mauvais présage pour ses ambitions en Premier League, plutôt qu'une célébration du début de saison.

Malgré la performance modeste affichée par City lors du premier test de son nouvel entraîneur Enzo Maresca, l'histoire montre que la défaite en Community Shield a souvent été le prélude à un sacre de City en Premier League. En effet, le club a remporté le championnat lors des trois dernières occasions où il a perdu le Community Shield, en 2021, 2022 et 2023, tandis qu'il a échoué à décrocher le titre lors des deux dernières fois où il a été sacré vainqueur du Community Shield, en 2019 et 2024.

Le plus grand paradoxe concerne Arsenal lui-même, selon le journal britannique « The Sun ». Le club a remporté le Community Shield à 18 reprises dans son histoire, dont neuf à l'ère de la Premier League, sans jamais parvenir à décrocher le titre par la suite. Mieux encore : la dernière fois qu'il a battu Manchester United en Community Shield, en 1998, United a répliqué en réalisant le triplé historique.

Les chiffres révèlent la rareté du doublé Community Shield-championnat, puisque cela ne s'est produit qu'à huit reprises seulement dans l'histoire de la Premier League. La dernière remonte à Manchester City lors de la saison 2018-2019, lorsqu'il a battu Chelsea grâce à un doublé de Sergio Agüero à Wembley, après la saison des 100 points.

Manchester United, sous la direction de Sir Alex Ferguson, a été le plus prolifique dans ce doublé, avec cinq réussites lors des saisons 1993-1994, 1996-1997, 2007-2008, 2008-2009 et 2010-2011.

Malgré cette malédiction, Arsenal semblait confiant à l'idée de la briser. Son capitaine Martin Ødegaard, auteur du troisième but à Cardiff, a déclaré que l'équipe « a montré son niveau et veut tout gagner », tandis que Mikel Arteta a affirmé que la mission exigeait quelque chose d'exceptionnel, ajoutant : « Nous savons à quel point la tâche est difficile, c'est pour cela que nous n'avons pas gagné le titre à nouveau. Il y a plus de confiance désormais, nous savons comment gagner et ce que cela demande pour décrocher le titre, et jouer de cette manière est très impressionnant. »

Arsenal entamera sa campagne en championnat en recevant Coventry City vendredi soir, bien décidé à balayer tous les doutes et à prouver que le Community Shield sera cette fois le prélude à un titre, et non un mauvais présage.