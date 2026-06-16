Pourquoi Ancelotti l’a-t-il convoqué ? Un nouveau coup dur pour le Brésil concernant Neymar

Pourquoi Carlo Ancelotti a-t-il convoqué Neymar Jr. ? Telle est la question qui agite actuellement la presse brésilienne, alors qu’il est désormais acquis que l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain manquera la phase de groupes.

L’entraîneur italien, en poste depuis un an, a toujours affirmé qu’il n’appellerait aucun joueur dont la condition physique ne serait pas optimale pour le match d’ouverture de la Coupe du monde.

Après l’ouverture du tournoi, marquée par un match nul laborieux face au Maroc (1-1), La Seleção affrontera Haïti à Philadelphie samedi matin, puis l’Écosse à Miami dans la nuit du 24 juin pour clore la phase de groupes. Selon le quotidien espagnol Sport, Neymar Jr. ne prendra part à aucune de ces trois rencontres.

L’attaquant s’est blessé le 17 mai, juste avant l’annonce de la liste définitive, alors qu’il évoluait avec Santos, battu 3-0 par Curitiba lors du championnat brésilien 2026.

Selon les médias, l’attaquant souffre d’une lésion musculaire de grade 2 au mollet droit, initialement diagnostiquée comme une simple tuméfaction avant d’être réévaluée à la hausse.

La Fédération brésilienne de football maintient le mystère sur l’état de santé précis de son attaquant : le docteur de la Seleção, Rodrigo Lasmar, a tenu une brève conférence de presse sans répondre à aucune question lors des premiers jours du stage.

Depuis, aucun autre membre du staff n’a fait de déclaration publique ; les rares commentaires se sont contentés d’évoquer des « progrès » sans précision, tandis qu’Ancelotti élude systématiquement les questions sur son joueur lors de ses conférences de presse.



Lundi, il a subi une échographie dans un centre médical du New Jersey, son deuxième examen aux États-Unis, afin de suivre l’évolution de sa convalescence. Initialement attendu à l’entraînement collectif dès son arrivée le 27 mai, il n’y a finalement pas pris part.

Mardi, l’attaquant a enfin foulé la pelouse et pris part à une partie de la séance, avec l’accord des médecins. Il doit désormais retrouver progressivement son niveau physique pour pouvoir grappiller quelques minutes de jeu. Il manquera donc les deux prochaines sorties de la Seleção.

Sauf contretemps, sa première apparition pourrait intervenir dès le premier tour éliminatoire, au stade des 16es de finale, où l’erreur ne sera pas permise.

Son apparition à l’entraînement n’a pas dissipé la tension qui touche le groupe de Carlo Ancelotti depuis l’opposition face au Maroc.

Le journal Sport conclut : « Au Brésil, chacun sait désormais que le rôle de Neymar sera très limité, voire nul. Sa présence au Mondial constitue avant tout une récompense pour l’ensemble de sa carrière. Sur le terrain, il n’est plus décisif et ne pourra pas à lui seul sauver une Seleção aux moyens limités, aux choix discutables et aux performances jusqu’ici décevantes. »