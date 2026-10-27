Les répercussions de la crise qui entoure le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, en Chine se poursuivent, après que des déclarations qui lui ont été attribuées au sujet d'une image satirique de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong se sont transformées en une affaire qui a jeté une ombre sur les relations entre le football espagnol et le marché chinois, dans un contexte de mobilisations médiatiques et commerciales grandissantes.

Ramón Álvarez, journaliste à Radio Marca, a estimé probable que le Real Madrid publie un communiqué officiel sous peu au sujet de cette crise.

Álvarez a écrit sur son compte de la plateforme X : « Il est très probable que le Real Madrid publie un communiqué sous peu au sujet de la crise Mbappé-Chine. »





Le journaliste n'a pas révélé le contenu du communiqué potentiel, pas plus qu'il n'a confirmé que le club avait pris la décision définitive de le publier.

Ces développements interviennent après que l'agence de presse officielle espagnole a révélé la décision de l'organisme de télévision officiel chinois « CCTV » de suspendre la diffusion des matchs du championnat espagnol, ainsi que des matchs auxquels participe Mbappé, avec la suppression des publicités et des séquences vidéo dans lesquelles apparaît le joueur français.

Ce développement représente un coup potentiel porté à la relation commerciale et médiatique entre le championnat espagnol et le marché chinois, d'autant que les répercussions de l'affaire ne se limitent plus aux critiques sur les réseaux sociaux, mais s'étendent au sponsoring, à la publicité et aux droits de diffusion des matchs.

Ces développements ont été précédés par l'annonce de trois entreprises chinoises de mettre fin à leurs partenariats commerciaux avec Mbappé.

Les entreprises ont justifié leurs décisions par le rejet des déclarations ou des comportements qu'elles considèrent comme offensants pour le sentiment national chinois, après l'escalade de la polémique autour des propos du joueur concernant une image satirique utilisant les traits de son visage sur l'image de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

La crise s'est également étendue à la plateforme sportive chinoise « Dongqiudi », qui a remplacé le nom de Mbappé dans le classement du Ballon d'Or 2026 par une expression signifiant « cette personne n'existe pas », après que le joueur français s'était classé deuxième derrière l'Anglais Harry Kane, l'Espagnol Lamine Yamal arrivant troisième.

Selon ce qu'a rapporté l'agence de presse espagnole « EFE », la crise a débuté après que Mbappé a été interrogé sur son image satirique préférée, répondant que l'image qui l'a le plus fait rire est celle où son visage apparaît monté sur l'image d'un dictateur chinois, ajoutant qu'il l'utilisait souvent avec ses amis.

Bien que le joueur n'ait pas mentionné le nom de Mao Zedong de manière directe dans la déclaration rapportée, la polémique a été associée à une image circulant qui combine les traits de Mbappé avec l'image de l'ancien dirigeant chinois, ce qui a suscité des critiques en Chine.

Les excuses de Tebas

Dans une tentative de contenir les répercussions, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, a présenté ses excuses au peuple chinois au nom de la Ligue, exprimant son regret pour le mécontentement provoqué par l'incident, et affirmant que la Ligue travaille avec ses partenaires et les parties concernées en Chine pour surmonter la crise.

Tebas a insisté sur la nécessité de ne pas laisser un incident individuel nuire aux relations que la Ligue a construites au fil des années avec la Chine, ni affecter plus de 20 clubs participant aux compétitions professionnelles, ainsi que des millions de supporters chinois.





Alors que l'ampleur des répercussions s'élargit, le milieu sportif guette la position du Real Madrid face à la crise, et se demande si le club publiera un communiqué officiel pour clarifier sa position, à un moment où les effets de l'affaire dépassent encore le joueur lui-même pour toucher des intérêts commerciaux et médiatiques liés au football espagnol.