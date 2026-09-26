Pour réclamer la défaite du Qatar : Bahreïn refuse d'abandonner avec une nouvelle escalade

La Fédération bahreïnie de football a publié un nouveau communiqué pour réagir au rejet de sa protestation concernant la participation du joueur qatari Assem Madibo.

Madibo a pris part à la rencontre entre le Qatar et Bahreïn, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe, qui s'est soldée par une victoire du Qatar sur le score de deux buts à zéro.

Bahreïn a déposé une protestation auprès de la Fédération du Golfe au sujet de la participation de Madibo, frappé par une suspension de 5 matchs de la part de la FIFA, après un tacle violent sur le Canadien Ismaël Koné, lors de la Coupe du monde 2026.

Le compte des chaînes sportives d'Abou Dhabi, sur le site X, a indiqué que la commission de discipline de la Fédération du Golfe avait rejeté la protestation de Bahreïn, celle-ci n'ayant pas été présentée dans le délai légal fixé à deux heures après le coup de sifflet final du match, conformément à l'article (19/1) du règlement disciplinaire.

La Fédération bahreïnie a déclaré, sur son compte X, qu'elle demandait au secrétariat général de la Fédération du Golfe de se saisir d'office de l'affaire de la participation d'Assem Madibo.

Elle a poursuivi : « Le paragraphe 7 de l'article 19 du règlement disciplinaire et d'appel de la Fédération du Golfe prévoit la compétence du secrétariat général pour se saisir d'office des infractions dont les officiels du match n'ont pas eu connaissance. »

Elle a ajouté : « Le paragraphe 8 a confirmé que l'absence de saisine dans le délai fixé n'entraîne pas la nullité. Cela confirme que le règlement n'a pas subordonné le déclenchement de la procédure relative à l'infraction à la seule présentation d'une protestation, mais a accordé au secrétariat général un pouvoir indépendant de saisine dès qu'elle lui est révélée. »

La Fédération bahreïnie a souligné : « Compte tenu de ce qui a été soulevé au sujet de la légalité de la participation de Madibo, dont le secrétariat général de la Fédération du Golfe a eu connaissance après le dépôt de la protestation, et étant donné que le paragraphe 4 de l'article 55 considère l'alignement d'un joueur non qualifié comme une infraction imposant que son équipe soit déclarée perdante sur le score de 0-3, il apparaît que le pouvoir de saisine du secrétariat général vise à traiter les questions substantielles ayant une incidence sur la validité du match et à ne pas les laisser dépendre de l'initiative des adversaires. »

Le communiqué a précisé : « En conséquence, la Fédération bahreïnie sollicite du secrétariat général de la Fédération du Golfe l'exercice de sa compétence en vertu de l'article (7/19) et le renvoi de l'affaire à la commission de discipline afin de vérifier, sur le fond, la légalité de la participation du joueur, sans que le rejet préalable de la protestation sur la forme ne fasse obstacle à cela, tout en informant la Fédération des résultats et des décisions issus des procédures engagées. »







