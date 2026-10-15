Le FC Barcelone a placé Pedro Porro, latéral de Tottenham Hotspur, sur sa liste de cibles en vue du prochain mercato estival, mais sa signature éventuelle ne sera absolument pas simple à réaliser.

Selon le quotidien Sport, Tottenham n'a pas l'intention de se séparer facilement des services du joueur espagnol et a déjà fixé le prix de son départ à environ 90 millions d'euros.

Si le transfert se concluait à ce montant, Pedro Porro deviendrait le latéral droit le plus cher de l'histoire du football.

D'après les informations publiées ce jeudi par le journaliste Graeme Bailey sur le site TEAMtalk, le Barça et le Real Madrid ont manifesté leur intérêt pour recruter Pedro Porro en 2027.

Les intermédiaires représentant le joueur auraient déjà pris contact avec les deux clubs afin d'explorer la possibilité de boucler l'opération, qui nécessitera, dans tous les cas, un investissement financier colossal.

Tottenham a fixé le prix de vente de Pedro Porro à 75 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 88,6 millions d'euros.

Ce montant dépasserait largement le record actuel pour un latéral droit, établi par le Paris Saint-Germain lorsqu'il avait versé 67 millions d'euros à l'Inter Milan pour s'offrir Achraf Hakimi en 2021.

Le club londonien s'accroche tout particulièrement à sa position après la prolongation de contrat de cinq saisons signée par le joueur l'été dernier. Ce renouvellement renforce la position de Tottenham dans les négociations, sans pour autant exclure, selon les informations évoquées, un départ du joueur en 2027.

Malgré cela, la valeur marchande actuelle de Porro s'élève à 45 millions d'euros, mais le club londonien cherche à empêcher son départ ou à réaliser une plus-value importante s'il lui est impossible de le conserver.

Les circonstances sportives pourraient également peser sur l'avenir du joueur. Porro avait prolongé son contrat convaincu que Tottenham allait bâtir un projet compétitif sous la direction de Roberto De Zerbi, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes.

La formation londonienne a signé un début de saison très décevant, sans la moindre victoire lors des six premières journées de Premier League.

Cette situation pourrait servir les ambitions du Barça et du Real Madrid, d'autant que le défenseur espagnol pourrait accueillir favorablement l'idée d'un retour dans le football espagnol et d'une signature dans l'un des deux géants du championnat.