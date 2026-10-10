« Pour Rambo, ça sent très mauvais », a déclaré l’entraîneur du HSV Merlin Polzin d’une voix sépulcrale au micro de Sky, après avoir été interrogé sur une évaluation de Remberg. Le milieu de terrain de 26 ans s’est visiblement blessé aux ligaments croisés samedi après-midi.

La nature exacte de cette blessure et la durée de l’absence du récupérateur défensif devront encore être déterminées par des examens approfondis.

Dans le pire des cas, la saison de Remberg pourrait toutefois déjà être terminée après seulement cinq journées.

À la 34e minute, lors du déplacement du HSV à Sinsheim, Remberg a fait signe en direction de son banc, après un duel anodin au milieu de terrain, qu’il devait être remplacé. L’ancien joueur de Kiel s’est relevé une fois encore, mais quelques minutes plus tard, il ne pouvait plus continuer. Miro Muheim est entré en jeu à la place de Remberg (41e).

Que s’est-il passé après la sortie de Nicolai Remberg ?

Au moment de la sortie du capitaine hambourgeois, les siens menaient 1-0 grâce à un but de Yussuf Poulsen. Hoffenheim a toutefois renversé la rencontre grâce à un but contre son camp du patron de la défense du HSV, Sebastian Bornauw (45e+6), puis à une réalisation du nouveau joueur de la sélection, Bambase Conte (53e). Après le carton jaune-rouge reçu par Bernardo, le HSV a toutefois réagi en supériorité numérique. Terem Moffi a égalisé (83e), puis le remplaçant de Remberg, Muheim, a offert la victoire 3-2 aux visiteurs dans le temps additionnel (90e+4).

Remberg a rejoint le HSV en 2025 en provenance de Holstein Kiel et s’est imposé dès sa première saison chez les Rothosen comme un cadre indispensable. Jusqu’à sa blessure à Sinsheim, il a disputé l’intégralité des 90 minutes dans 37 des 40 matches de Bundesliga possibles. Il a manqué deux rencontres en raison d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes.