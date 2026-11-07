Pour qui se prend-il ? Les supporters du Brésil s'en prennent à Raphinha à cause d'Ancelotti

Raphinha, la star du Barça, a provoqué la colère d'un grand nombre de supporters brésiliens, après les déclarations qu'il a faites avant la trêve internationale.

Raphinha a déclaré : « Si l'entraîneur Carlo Ancelotti compte vraiment sur moi, il sait qu'il doit gérer mon temps de jeu. »

Il a ajouté : « Je pense qu'en tant qu'entraîneur, il sait comment faire cela, c'est-à-dire gérer mon temps de jeu. Nous avons discuté de ce sujet. »

Le site Tribuna a rapporté que les déclarations de Raphinha n'ont pas été bien accueillies par un grand nombre de supporters brésiliens, sur les réseaux sociaux.

Les supporters de la sélection brésilienne estiment que Raphinha a perdu son sens patriotique et qu'il n'est désormais fidèle qu'aux intérêts de son club, le Barça.

En septembre dernier, Raphinha a parcouru des milliers de kilomètres pour disputer plus de 160 minutes avec la sélection brésilienne lors de deux matchs amicaux face à l'Inde et à l'Australie, mais il est revenu au Barça avec une blessure aux muscles, l'éloignant des terrains pendant près de 3 semaines.

Cependant, les supporters brésiliens estiment que Raphinha n'apprécie plus la sélection de son pays, à la suite de ses récentes déclarations concernant l'entraîneur Ancelotti.

Les commentaires des supporters brésiliens ont exprimé leur colère envers Raphinha, l'un d'eux disant : « Pour qui se prend-il pour dicter ses conditions à un entraîneur du calibre d'Ancelotti ? »

Un autre a répondu : « Tu portes le maillot de la sélection brésilienne avec fierté, et tu joues chaque fois que tu es convoqué, c'est aussi simple que ça. »

Un troisième a poursuivi : « Comportement honteux de la part d'un joueur qui n'a à ce jour remporté aucun titre important avec la sélection nationale. » Un quatrième supporter a précisé : « S'il a tellement envie de repos, il n'a qu'à rester au Barça et laisser la place à quelqu'un qui se soucie réellement de la sélection pour qu'il rejoigne la liste. »

Un cinquième supporter a affirmé : « Imaginez qu'il ait le culot de dire ouvertement à Carlo Ancelotti comment gérer la liste de la sélection. Il joue 60 minutes avec son club, et soudain il croit avoir le dernier mot au sommet de la sélection nationale. »

Un sixième supporter a exprimé sa colère en déclarant : « L'égoïsme et le sentiment de mériter tout dans le football brésilien ont actuellement atteint des niveaux incontrôlables, avec une absence totale de respect pour le maillot de la sélection. »

Il convient de noter que depuis le retour de Raphinha au Barça, à la suite de sa dernière blessure avec la sélection brésilienne, il a disputé 5 matchs, mais il n'a complété 90 minutes dans aucun d'entre eux, Hansi Flick gérant son temps de jeu. Le joueur a inscrit 3 buts au cours de ces cinq matchs.

Au total, Raphinha a inscrit 19 buts et délivré 3 passes décisives lors des 13 matchs qu'il a disputés toutes compétitions confondues cette saison.