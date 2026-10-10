José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a décidé de ne pas se présenter en conférence de presse après le match contre Villarreal, qui s'est soldé par une victoire des Merengues 1-0 au stade Santiago Bernabéu, lors de la huitième journée de Liga.

Le journal Marca a rapporté que la Ligue a annoncé l'absence de Mourinho, 40 minutes après la fin du match, sans que l'entraîneur portugais ne se soit présenté dans la salle de conférences de presse du stade Bernabéu.

De même, aucun joueur du Real Madrid n'a fait de déclarations, dans une scène devenue habituelle cette saison.

Mais l'information la plus marquante concerne Mourinho, qui a préféré, selon ce qu'a appris le journal Marca, ne pas s'exprimer, de peur que ses déclarations au sujet de l'arbitrage ne lui valent une sanction.

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L'entraîneur a déclaré : « Je ne parlerai pas car je veux être sur le banc face à Séville et Barcelone. »

L'entraîneur portugais était très en colère contre la prestation arbitrale de Díaz de Mera, ce qui est apparu clairement durant le match, le carton rouge reçu par Vinicius étant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Mourinho était déjà en colère depuis le match du derby, lors duquel il estimait que l'Atlético Madrid aurait mérité de terminer la rencontre à 9 joueurs, mais l'expulsion du joueur brésilien pour avoir tiré les cheveux de Saliba a accru la colère de l'entraîneur portugais.

La colère monte au sein du Real Madrid envers le corps arbitral journée après journée, dans un contexte où l'affaire Negreira reste en arrière-plan.

Dans cette atmosphère tendue, Mourinho a préféré garder le silence et reprendre son souffle, en reportant son apparition médiatique à mardi prochain, lors de la conférence de presse qui précède la confrontation face à la Roma en Ligue des champions.