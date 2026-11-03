Comme l’indique la liste officielle des joueurs communiquée à l’UEFA, le club le plus titré d’Allemagne a ajouté trois nouveaux joueurs à son effectif pour la Ligue des champions via la liste B avant son duel contre les Rojiblancos, mardi soir (20 h 45).

Il s’agit de trois talents du Campus : Jannis Bärtl, Erblin Osmani et Noah Codjo-Evora. Aucun des trois n’a encore figuré dans le groupe du Bayern pour un match de Ligue des champions cette saison, mais ils peuvent désormais, en théorie, être convoqués à tout moment.

Il ne faut toutefois pas confondre la liste des joueurs communiquée à l’UEFA avec le groupe effectivement retenu pour un match. Figurer dans l’effectif officiel pour la Ligue des champions donne simplement aux joueurs la possibilité d’être convoqués si l’entraîneur le décide. Bärtl, Osmani et Codjo-Evora y ont été ajoutés en raison des graves problèmes de blessures que connaît actuellement le Bayern.

Face à l’Atlético, le club bavarois devra en effet se passer de plusieurs titulaires. Jamal Musiala (déchirure d’une fibre musculaire), Luiz Diaz (déchirure d’un faisceau musculaire), Serge Gnabry (blessure musculaire), Ismael Saibari (déchirure du ligament de la syndesmose) et Bara Ndiaye (opération de l’appendice) seront tous indisponibles.

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Manuel Neuer (blessure au pied) a participé lundi à sa première séance avec l’équipe avant le départ et a fait le voyage à Madrid, mais sa participation au match reste incertaine. Michael Olise, remplacé par précaution samedi lors du choc de Bundesliga, fait lui aussi partie du groupe.

Face à l’Atlético, tous deux sont « disponibles », a déclaré lundi soir à Madrid l’entraîneur intérimaire Aaron Danks : « Nous devons simplement voir s’ils peuvent débuter ou s’ils entreront en jeu. » Concernant Olise en particulier, le membre du directoire chargé du sport, Max Eberl, avait auparavant souligné : « C’est positif qu’il soit là, car c’est un joueur exceptionnel dont la présence nous fait toujours du bien. Mais nous éviterons aussi de prendre le risque que sa blessure se prolonge. »

Les talents du Campus joueront-ils contre l’Atlético de Madrid ?

Pour le match contre l’Atlético, aucun des trois jeunes joueurs n’a finalement été retenu dans le groupe. Tim Binder, convoqué via la liste B sur laquelle figurent également Bärtl, Osmani et Codjo-Evora, fait en revanche partie du groupe pour ce match, à la surprise générale.

Après trois matches de Ligue des champions, le Bayern est toujours invaincu, mais a déjà perdu des points à deux reprises, avec des nuls contre le FC Arsenal et le Viking FK. Le club occupe actuellement la 14e place du classement avec cinq points.