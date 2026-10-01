Le Real Madrid a durci sa position dans l'affaire Negreira, après l'annonce par l'Union des associations européennes de football (UEFA) de laréception des documents présentés par le club concernant l'affaire et de la poursuite de l'enquête relative aux paiements perçus par José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres en Espagne.

Le Real Madrid a publiéun communiqué officiel, ce jeudi, dans lequel il a confirmé que l'UEFA a reconnu avoir reçu la plainte déposée par le club, ainsi que les documents et les preuves que le Real Madrid a joints au dossier de l'affaire, estimant que l'enquête est entrée dans une phase qui impose d'aboutir à son terme dans les plus brefs délais.









Le club a déclaré dans son communiqué que la plainte qu'il a déposée comporte « des documents et des preuves étendus » concernant des faits qu'il a qualifiés de particulièrement graves, affirmant qu'ils portent directement atteinte à l'intégrité de la compétition et à la confiance dans le système de l'arbitrage.

Le Real Madrid a insisté sur le fait qu'il est devenu nécessaire, après l'arrivée de ces documents à l'UEFA, que l'enquête se poursuive « avec la plus grande rapidité » jusqu'à aboutir pleinement à son terme, les instances compétentes prenant les décisions qu'elles jugeront appropriées à la lumière de la gravité des faits en cours de vérification.

Cette escalade intervient après que l'UEFA a officiellement annoncé avoir reçu une grande quantité de documents présentés par le Real Madrid au sujet de l'enquête sur l'affaire Negreira, confirmant que les inspecteurs de l'éthique et de la discipline les ont également obtenus afin de les évaluer dans le cadre de l'examen en cours du dossier.

Le Real Madrid a affirmé dans son communiqué qu'il continuera de coopérer activement avec l'Union européenne, tout en prenant toutes les mesures relevant de ses compétences afin de faire la lumière sur les faits que le club considère comme incompatibles avec les principes qui doivent régir le football européen.

Le Real Madrid a défini ces principes comme étant l'intégrité, la transparence et le fair-play, dans un message qui reflète l'attachement du club à poursuivre son action au niveau européen concernant cette affaire.

Cela intervient à un moment où les démarches du Real Madrid ont remis l'affaire Negreira au premier plan au sein des couloirs de l'UEFA, après que l'instance européenne avait suivi le dossier au cours des dernières années, tandis que les inspecteurs étudient actuellement les nouveaux documents présentés par le club merengue.

La poursuite de l'enquête ne signifie pas qu'une sanction sera prononcée à l'encontre du Barça, l'étape suivante restant liée aux conclusions auxquelles parviendront les organes compétents de l'UEFA après examen des preuves et audition des parties concernées.