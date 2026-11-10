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Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a exposé sa vision tactique et sa stratégie de rajeunissement de l’effectif avant les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la France et la Belgique. Mancini a appelé Nicolo Zaniolo à devenir un leader décisif, tout en expliquant sa recherche d’un milieu organisateur et l’absence des joueurs les plus expérimentés.

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Mancini mène le rajeunissement de l’Italie avant la Ligue des nations

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a détaillé sa philosophie de sélection alors que la Nazionale se rassemble à Coverciano pour des rencontres cruciales de la Ligue des nations de l’UEFA face à la France et à la Belgique. Mancini accorde une grande importance à l’intégration de jeunes espoirs aux côtés de joueurs confirmés, afin de former un groupe jeune tourné vers une progression à long terme.

Plusieurs cadres étant absents de ce rassemblement, des joueurs comme l’attaquant de l’Udinese Nicolo Zaniolo devraient assumer davantage de responsabilités.

Mancini a souligné qu’il était essentiel d’évaluer directement de nouveaux talents techniques pour étoffer l’effectif de la sélection.

Zaniolo appelé à devenir un cadre décisif

Évoquant l’évolution du rôle de Zaniolo au sein d’un groupe rajeuni, Mancini a clairement indiqué que le joueur polyvalent de 27 ans devait désormais faire la différence avec régularité.

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« J’attends de lui la même chose que de tous les autres. Qu’il joue bien et soit régulier. Qu’il commence à être décisif, parce que le temps passe, a déclaré Mancini. Avant, c’était un gamin. Maintenant, il doit être un joueur qui fait la différence en sélection. »

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Soulignant la polyvalence tactique de Zaniolo, Mancini a ajouté : « Avec ses qualités, Zaniolo peut jouer partout. Milieu offensif, ailier ou attaquant. En 2018, nous avions des joueurs plus expérimentés. Giorgio, Leo, Verratti et Jorginho étaient les plus expérimentés. Aujourd’hui, nous n’en avons pas beaucoup. »

À la recherche d’un regista et de jeunes meneurs de jeu

Abordant l’équilibre du milieu de terrain, Mancini est revenu sur les convocations du jeune Alessandro Romano, de Cagliari, et de Riccardo Cassano, de Côme, tout en dressant un constat sans détour sur le manque de meneurs de jeu en Italie.

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« Romano était lui aussi partagé, mais il nous a choisis. Il est jeune, il a besoin de jouer et il peut faire des erreurs. Personne n’est parfait, a noté Mancini. Mon regista ? Pour l’instant, nous n’avons pas de regista. Vous parlez de quelqu’un comme Jorginho ? Nous n’en avons pas. Nous espérons que quelqu’un émergera dans les prochains mois. Nous avons essayé Tonali et d’autres joueurs peuvent s’adapter. »

Évaluant le potentiel de Cassano, Mancini a ajouté : « Cassano pourrait être le joueur qui nous manque actuellement. Il doit progresser physiquement, mais il a les qualités pour jouer regista. Il évolue dans une équipe qui pratique un certain football et ils peuvent être importants pour l’avenir de la sélection. »

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Des cadres écartés par choix alors que l’Italie vise les quarts de finale

Mancini a également expliqué pourquoi les champions d’Europe Federico Bernardeschi et Bryan Cristante n’avaient pas été retenus, tout comme des joueurs performants dans le championnat national mais non convoqués, à l’image du milieu de Frosinone Giacomo Calo.

« Nous connaissons Bernardeschi et Cristante, nous n’avons donc pas besoin de les convoquer pour les essayer. Quand nous aurons besoin de joueurs de ce niveau, nous les appellerons. Pour l’instant, nous devons trouver d’autres solutions et permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience, a expliqué Mancini. Calo fait partie des joueurs qui réussissent bien. Frosinone compte trois ou quatre bons joueurs. Nous ne pouvons pas convoquer maintenant des joueurs qui ont déjà 29 ou 30 ans. Quand nous aurons besoin d’eux, nous le ferons, mais pas parce que son agent nous le demande. »

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L’Italie recevra la France jeudi dans un San Siro à guichets fermés, avant de se rendre à Bruxelles pour affronter la Belgique dimanche, avec l’objectif de décrocher une place en quarts de finale de la Ligue A.