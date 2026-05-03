Pour Hans Kraay junior, pas de place au doute : « Il sera sans aucun doute du voyage pour la Coupe du monde. »

Si cela ne tenait qu’à Hans Kraay junior, Guus Til ferait partie de la sélection pour la Coupe du monde, comme il l’a déclaré dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie ». Le milieu de terrain du PSV, auteur d’une saison remarquable, voit les voix en faveur de sa convocation se multiplier.

« Il est tout à fait logique qu’il participe à la Coupe du monde », estime Tommie van der Leegte, soulignant que Til peut évoluer aussi bien au milieu de terrain qu’en attaque. « Ce serait plus que logique. Il doit simplement être du voyage au Qatar. »

Sjoerd Mossou a abondé dans le sens de Van der Leegte : « Il n’y a pas non plus à craindre qu’il se relâche s’il ne joue pas. Mais bon, Ronald Koeman reste fidèle à ses habitués. »

Hans Kraay junior a tranché : « Aucun doute, Til ira à la Coupe du monde. » Le présentateur rappelle que Koeman a déjà placé le joueur sur sa liste de réserve.

La blessure de Xavi Simons a accru les chances que Til participe à la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Selon Kraay, cette option était déjà dans l’esprit du sélectionneur, mais les probabilités n’ont fait que s’accroître.

Hedwiges Maduro abonde dans ce sens, soulignant la condition physique irréprochable du joueur : « Si vous le convoquez, vous êtes sûr d’avoir un joueur en pleine forme, et c’est aussi ce que Koeman regarde. Il est en concurrence avec Teun Koopmeiners, mais ce dernier a connu quelques pépins physiques. »

Kraay coupe alors Maduro : « Si Koopmeiners est un tant soit peu en forme, Koeman le prendra aussi. » Au poste de numéro 10, Justin Kluivert reste pour l’instant incertain. Le Néerlandais a fait son retour sur le terrain d’entraînement cette semaine, pour la première fois depuis son opération.