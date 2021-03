Pour Guardiola, Messi ou Aguero, c'est kif kif

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été invité à comparer l'impact de Sergio Aguero à celui d'autres légendes du football.

Pep Guardiola a fait l'éloge de l'héritage que Sergio Aguero a laissé à Manchester City, après que l'attaquant argentin a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la campagne actuelle, lui qui sera en fin contrat en juin.

L'entraîneur de la City pense que les chiffres qu'Aguero a amassé pour les Sky Blues - un record du club de 257 buts - en font une légende et peuvet lui permettre d'être comparés aux deux autres grands de son pays.

"Maradona a conquis l'Italie, Messi l'a fait en Espagne et Aguero l'a fait en Angleterre, ses chiffres parlent d'eux-mêmes", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse.

«Quand vous avez ce feu intérieur, en jouant avec cette colère, son incroyable talent ressort et il peut gagner des matchs tout seul.

"C'est une personne extraordinaire, et il nous reste encore un mois et demi pour gagner des choses et marquer des buts [avec lui]", a ajouté Guardiola.

"Nous avons encore deux mois à jouer cette saison, et aujourd'hui j'ai vu la séance d'entraînement, à quel point il était brillant et son engagement", a déclaré Pep Guardiola au micro de Sky Sports. "Sergio Aguero est irremplaçable. Je pourrais dire en termes de statistiques qu'il peut être remplaçable, ce n'est pas facile quand on voit plus de 360 matchs joués et plus de 250 buts marqués, le nombre de titres qu'il a remportés ici".

"C'est la légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu pendant ce siècle à travers les années, mais il est irremplaçable dans les âmes, dans les cœurs, dans l'esprit de nos fans, de notre peuple, des joueurs qui ont joué à ses côtés et tous les managers qui ont travaillé avec lui. C'est une personne fantastique, un être humain, et je suis à peu près sûr que si son esprit est toujours aussi agressif que maintenant, il peut prolonger sa carrière plus longtemps. Même plus longtemps que peut-être deux ou trois ou quatre ou cinq ans", a conclu l'Espagnol.