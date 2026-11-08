Le Barça poursuit ses démarches pour renforcer son arrière-garde lors du prochain mercato hivernal, l'entraîneur Hansi Flick souhaitant recruter un nouveau défenseur central, ce qu'il a confirmé lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à Alavés.

Le quotidien « Mundo Deportivo » avait précédemment dévoilé une liste comportant plusieurs noms candidats à rejoindre le club catalan, parmi lesquels Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, Lisandro Martínez et Nathan, avant que des rapports anglais n'évoquent l'entrée de Levi Colwill, défenseur de Chelsea âgé de 23 ans, parmi les cibles du Barça.

Selon des informations de presse anglaise rapportées par le quotidien « Mundo Deportivo », Barcelone surveille la situation du défenseur anglais en vue d'un possible recrutement, après qu'il a réussi à s'imposer dans les plans de l'entraîneur Xabi Alonso, étant l'un des éléments clés de l'effectif du club londonien lors de la saison en cours.

Malgré l'intérêt de Chelsea pour prolonger le contrat de Colwill, qui court jusqu'en 2029, l'intérêt de clubs de la dimension de Barcelone et de Liverpool pourrait pousser le joueur à repousser la décision sur son avenir pour le moment, d'autant que le club londonien ne sera disposé à écouter les offres que si elles atteignent environ 80 millions d'euros, selon la même source.

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Colwill se distingue par sa capacité à évoluer au poste de défenseur central gauche, en plus de ses qualités dans la construction du jeu et la distribution du ballon, sans oublier sa puissance physique qui l'aide à dominer dans les duels, lui qui mesure environ 190 centimètres.

L'été 2023 a marqué les débuts de Colwill avec l'équipe première de Chelsea, et depuis lors il a disputé 90 matchs sous le maillot du club londonien, devenant l'un des éléments importants de l'équipe, ce qui rend son départ difficile, surtout au vu de l'attachement de Xabi Alonso à ses services, l'entraîneur ayant fait l'éloge de ses qualités en déclarant : « Grâce à son calme et à sa forte présence, et parce que c'est un joueur complet et dominant, il sera un joueur essentiel pour nous. »