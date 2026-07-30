Pour éviter la trahison : City baisse le prix de Rodri et facilite son transfert au Real Madrid

Dans un rebondissement inattendu qui a bouleversé le marché des transferts, Manchester City a décidé de revoir à la baisse ses exigences financières pour se séparer de sa star espagnole Rodri, donnant ainsi le feu vert au Real Madrid pour boucler le transfert de la saison.

Le journaliste espagnol réputé Sergio Valentin a révélé que le joueur de 30 ans, entré dans la dernière année de son contrat et refusant catégoriquement toute prolongation dans sa quête d'un nouveau défi, a poussé la direction de City à changer de stratégie et à accepter de le vendre à un prix inférieur aux prévisions, par crainte de le voir partir gratuitement.

Sergio Valentin a précisé, via son compte officiel sur le réseau « X », que City, dont on attendait qu'il réclame plus de 100 millions d'euros, a surpris tout le monde en ne demandant que 80 millions d'euros pour laisser filer le milieu de terrain sacré Ballon d'Or.

Valentin a confirmé que le Real Madrid, qui prévoyait de proposer 60 millions d'euros, a vu dans cette baisse une grande lueur d'espoir, l'opération devant se conclure à mi-chemin entre les deux montants, d'autant plus que Rodri a arrêté sa décision et considère un transfert au Santiago Bernabéu comme un rêve qu'il souhaite réaliser cet été.

Les dirigeants du Real Madrid vivent un grand optimisme après cette éclaircie, estimant que Rodri représentera un renfort historique pour l'entrejeu lors de la prochaine étape.