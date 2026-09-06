Après plusieurs semaines d'absence, le Français Aurélien Tchouaméni, la star du Real Madrid, s'est entraîné ce dimanche avec le groupe, mais il n'a pas pris part à l'intégralité de la séance, dont il a toutefois disputé la très grande majorité.

Selon le journal AS, un optimisme prudent règne au sujet de Tchouaméni, car les signaux sont bons, après qu'il s'est débarrassé des douleurs dont il souffrait depuis la Coupe du monde, mais les processus de récupération demandent du temps.

Avec Tchouaméni précisément, le club madrilène fait preuve de la plus grande prudence, la priorité étant d'éviter toute rechute pour la star française.

C'est pourquoi, malgré l'image positive apparue aujourd'hui, Tchouaméni ne sera pas titulaire face à l'Inter Milan en Ligue des champions ; il est même improbable qu'il figure dans le groupe convoqué pour le match.

Pour cette raison, l'enthousiasme suscité par le retour du joueur français à l'entraînement doit rester teinté de prudence : on peut parler d'arrivée à la dernière phase de la récupération, mais pas encore de ligne d'arrivée.

Par conséquent, l'entraîneur José Mourinho conservera son grand casse-tête avant le match de mardi, puisque Fede Valverde sera pleinement disponible, que 3 joueurs sont suspendus, à savoir Camavinga, Bernardo Silva et Arda Güler, tandis que Tchouaméni est encore en phase de récupération et sous surveillance étroite.

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