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Dans le débat autour de son trouble neurologique, Jamal Musiala aurait fait un geste envers le Bayern Munich. Peut-être pour dissiper jusqu’aux soupçons les plus ténus.

Selon Sport Bild, le joueur d’exception, éprouvé par la situation, aurait autorisé le Bayern à consulter « ses dossiers et documents médicaux en toute transparence » auprès de ses médecins. En raison de son trouble, Musiala n’est pas suivi par les médecins de l’équipe munichoise ni par les neurologues sollicités par le club, mais par deux spécialistes qu’il a lui-même choisis et qui sont tenus au secret médical.

Cette situation aurait créé des tensions en interne, le puissant conseil de surveillance, dominé par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, estimant avoir été mal informé et manquer de transparence. Un article explosif du Stern paru mardi suggérait même que les dirigeants du Bayern soupçonnaient Musiala et ses conseillers de cacher délibérément certains détails et mauvaises nouvelles concernant son trouble, comme sa nouvelle crise d’absence le lundi de la semaine précédente.

La célèbre « Abteilung Attacke » est alors entrée en scène : vendredi dernier, Rummenigge a publiquement exprimé, sans détour, ses doutes sur la capacité de Musiala à retrouver son meilleur niveau et réclamé avec insistance une révision de l’énorme contrat signé en février 2025 . Selon la Süddeutsche Zeitung, ce contrat pourrait rapporter à Musiala jusqu’à 30 millions d’euros par an grâce à des clauses et à des « accords annexes ».

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Le Bayern Munich et les conseillers de Musiala ont-ils discuté ?

Peu après la signature de son contrat, en avril 2025, Musiala a provoqué un grave accident de la route alors qu’il roulait à 194 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, avec sa sœur sur le siège passager. Mardi, le Stern a rapporté que « des personnes au Bayern Munich » se demandaient si cet accident était déjà lié aux crises d’absence de Musiala.

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Selon Sport Bild, le trouble de Musiala aurait été diagnostiqué quelques mois après sa prolongation de contrat. Le joueur aurait ensuite informé « en même temps » le club et ses conseillers de 11WINS, autour de Christian Schmid .

Après les doutes exprimés publiquement par Uli Hoeneß, qui parlait déjà il y a quelques semaines d’un « dilemme » concernant Musiala au regard de son salaire de base considérable, puis par Rummenigge, le calme devrait désormais revenir dans ce dossier.

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Mardi, les conseillers de Musiala, Schmid et Tobias Altschäffl, se sont rendus à la Säbener Straße pour tenter d’apaiser cette affaire sensible lors d’un entretien avec le directeur général Jan-Christian Dreesen, le président Herbert Hainer et le membre du directoire chargé du sport Max Eberl. Selon Eberl, cet objectif aurait été atteint.

« Ce fut une discussion très, très constructive », a déclaré Eberl avant le départ du groupe bavarois pour le match de Ligue des champions à Lille. Le résultat de l’entretien ? « Le grand mot d’ordre, a dit Eberl, c’est le calme, lui donner du temps et lui faire confiance. » La direction sportive, composée de l’entraîneur Vincent Kompany, du directeur sportif Christoph Freund et de lui-même, est « convaincue à 100 % » que Musiala peut retrouver son meilleur niveau.

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Eberl a ajouté que l’argent et une éventuelle révision du contrat de Musiala, qui porte sur plusieurs millions d’euros, n’avaient pas été abordés lors de la réunion. « Nous étions d’accord sur la nécessité de ramener le calme et d’apporter à ce garçon le soutien qu’il mérite. »