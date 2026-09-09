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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Postecoglou : nous avons affronté Abha frustrés à cause d'Al-Ittihad, et le choix de Ronaldo et d'Al-Hamdan est bon

Al Nasr FC vs Abha
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A. Postecoglou
Al-Faisaly vs Al Ittihad
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Australie

Ce qu'a déclaré l'entraîneur australien après la victoire face à Abha

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a exprimé sa satisfaction après la victoire face à Abha en Roshn Saudi League, à la suite de la défaite lors du dernier Clasico contre Al-Ittihad.

Al-Nassr s'est imposé face à Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mercredi au stade Al-Awwal Park, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn League.

Postecoglou a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match rapportée par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Le plus important, c'est que nous ayons gagné. Le dernier match a été frustrant, même si notre niveau était bon. »

L'entraîneur australien fait référence à la défaite subie par Al-Nassr, samedi dernier, lors du Clasico contre Al-Ittihad, sur le score de 1-2, au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Il a ajouté : « Nous avons gagné six de nos sept matches, et je pense que nous avons fait nos preuves. Nous avons affronté de nombreux défis dont nous avons souffert cette saison, et nous avons aussi eu des blessures à la 80e minute, c'est pourquoi je félicite les joueurs. »

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Concernant le match face à Abha, il a précisé : « Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons dominé et créé des occasions, et il reste encore certains détails à améliorer. »

Postecoglou s'est attardé sur le but encaissé contre Abha, déclarant : « Pour le but que nous avons pris, il aurait suffi qu'il y ait un joueur de plus dans le mur. Nous étions tous frustrés par ce but, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. »

L'entraîneur australien a également évoqué le fait d'aligner un duo au cœur de l'attaque, composé du Portugais Cristiano Ronaldo et du Saoudien Abdullah Al-Hamdan, en l'absence de l'autre Portugais João Félix et du Français Kingsley Coman.

Il a expliqué : « Chaque match est différent, et notre effectif est limité, il est donc naturel que nous changions de système. Je pense qu'Al-Hamdan et Cristiano ont livré un bon match aujourd'hui, et c'était un bon choix pour nous. »

Il a poursuivi : « Notre manière de jouer aujourd'hui était différente, et Ayman Yahya n'était pas à 100 % de sa condition physique, il n'était pas en mesure de disputer un match complet. »

Il a enchaîné : « Sami Al-Naji est un bon joueur, et il aura sa chance de jouer. Si nous comparons le nombre de nos joueurs à celui des autres clubs, nous en avons moins, mais j'ai confiance en les joueurs que nous avons. »

Il a complété : « Nous avons de bons jeunes joueurs, comme Haidar (Abdulkarim) et Rakan (Al-Ghamdi). Tout le monde s'entraîne avec nous quotidiennement, et il y a de la concurrence entre eux. Il pourra y avoir certaines situations, mais pour moi, chacun aura sa chance. »

Il a conclu : « Nous sommes un club qui travaille ensemble, et avec le rythme dont nous disposons, nous essayons d'obtenir le meilleur résultat possible avec Al-Nassr. Nous sommes une famille et nous faisons tout ensemble, et le club est réellement uni. »

À noter que cette victoire a porté le total d'Al-Nassr à 15 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place au classement du championnat saoudien, à la différence de buts derrière Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadisiyah, troisième.

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