Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, s'est retrouvé dans une passe d'armes avec les journalistes, en raison de leurs questions sur le transfert de l'Ukrainien Artem Bondarenko, milieu de terrain du Shakhtar Donetsk.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Ahli était proche de s'attacher les services de Bondarenko lors de l'actuel mercato estival, en provenance du club ukrainien, pour un montant de 6 millions d'euros.

Ce transfert a suscité une large colère parmi les supporters d'Al-Ahli, qui espéraient le recrutement d'un joueur plus fort, notamment après le départ du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié à l'issue de la saison dernière.

Pusic a été interrogé sur ce transfert lors de la conférence de presse précédant le match de son équipe face à Abha, après-demain samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League.

L'entraîneur néerlandais a déclaré, dans des propos rapportés par le journaliste saoudien Walid Saïd sur son compte sur le réseau « X » : « Nous sommes ici pour parler du match, et il n'y a rien d'officiel concernant le joueur pour le moment. »

Au sujet de la colère des supporters, il a répondu : « Les supporters ont le droit d'exprimer leur colère, mais je ne sais pas vraiment quelle est la source de cette colère populaire. Je sais que je suis dans un grand club qui subit des pressions pour remporter des titres. »

Pusic a tenté d'apaiser cette colère en demandant aux journalistes quelle avait été leur position lors du recrutement par Al-Ahli du milieu de terrain français Valentin Atangana durant le dernier mercato estival.

Les journalistes ont répondu à l'entraîneur néerlandais qu'ils avaient été heureux lors de l'annonce de son recrutement, ce à quoi il a rétorqué : « Je ne le crois pas. »

Par ailleurs, Pusic a évoqué la différence entre lui et l'Allemand Matthias Jaissle, actuel entraîneur de Newcastle United, qui a tenu les rênes d'Al-Ahli au cours des trois dernières années.

Il a conclu : « La différence entre moi et l'entraîneur précédent, c'est que l'entraîneur précédent préfère un jeu direct, tandis que moi j'aime conserver le ballon et procurer du plaisir aux supporters. »

À noter qu'Al-Ahli a entamé la saison par une victoire très difficile sur Al-Diriyah, sur le score d'un but à zéro, lors de la première journée de la Roshn Saudi League, avant de s'imposer face à Al-Anwar en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Lieux saints.

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